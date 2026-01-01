Petrosino, nuovo incidente nella notte alla rotatoria di via Gianinea 

Ancora un incidente stradale nella rotatoria di Via Gianinea a Petrosino. Intorno alle 3 di questa notte, un'auto è rimasta coinvolta in un sinistro all’altezza della rotatoria che ha sostituito il semaforo all'incrocio.
A seguito dell’impatto, alcuni pali della segnaletica si sono danneggiati. Nelle ore successive è stato effettuato un intervento provvisorio di messa in sicurezza, in attesa di un ripristino definitivo.
Al momento non si hanno notizie di feriti né si registrano particolari disagi alla circolazione. L’episodio, però, riaccende l’attenzione sulla pericolosità della nuova rotatoria, già teatro di un altro incidente poco dopo la sua realizzazione.