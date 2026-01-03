Liste d’attesa, i conti non tornano: la Corte dei Conti smaschera falle nei controlli 

03/01/2026 06:00:00

Il conto che non torna in Sicilia riguarda le liste d’attesa. Solo pochi giorni fa la Corte dei Conti, grazie a una sua indagine, ha evidenziato gravissime criticità.

Un dossier lungo 101 pagine, tutto nero su bianco, mette in luce i ritardi nelle prestazioni ordinarie della sanità pubblica e le interferenze legate all’attività privata dei medici negli ospedali, la cosiddetta intramoenia. La stessa Corte ha sottolineato come i dati richiesti e quelli trasmessi rivelino una falla profonda nel sistema di controllo delle prestazioni erogate.

Vediamo cosa è successo.

Il fatto

I magistrati della Corte dei Conti parlano di disposizioni adottate in modo non corretto per l’applicazione della legge e di enti sanitari che non effettuano verifiche o riscontri sull’attività libero-professionale.

Il sospetto è chiaro: che le prestazioni private abbiano rallentato l’abbattimento delle liste d’attesa, aggravandone numeri e costi per la Regione.

Il dossier denuncia anche l’“inadeguatezza dei flussi informativi sulla reale consistenza delle liste d’attesa”. Si tratterebbe, quindi, di dati autodichiarati da Asp e ospedali, che risulterebbero sovrastimati o addirittura cancellati senza che le prestazioni siano state effettivamente erogate.

La Corte rileva inoltre la mancanza di trasparenza da parte della Regione: il sito istituzionale non prevede il Portale Salute e non è operativo il sistema SovraCup, che consentirebbe la prenotazione informatizzata in tutta l’Isola.

L’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha cercato di rassicurare: «Stiamo attuando nuove misure e ci prepariamo a rispondere. Alcune criticità, come nel caso dell’intramoenia, sono già sotto la nostra attenzione».

I dati

Eppure qualcosa non torna. La Corte dei Conti ha ricevuto una tabella che riassume l’attività di recupero dei ritardi accumulati tra il 2020 e il 2024 sulle richieste di esami e terapie. I numeri parlano di un recupero che va dall’80 al 100 per cento. Addirittura il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha dichiarato di aver recuperato 87.873 prestazioni, con un tasso di recupero che arriverebbe al 334 per cento. Poi c’è l’Asp di Catania, che avrebbe recuperato solo il 5 per cento delle 43 mila prestazioni pendenti. Messina avrebbe azzerato l’arretrato relativo a 9.700 richieste. Anche l’Asp di Trapani ha trasmesso dati di recupero molto elevati.

Per la Corte dei Conti, però, il quadro è chiaro: «Una percentuale di recupero del 100 per cento fa desumere una rilevazione di dubbia attendibilità».

CGIL: nel sistema sanitario regionale mancano 25 mila lavoratori

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, e il segretario confederale Francesco Lucchesi lanciano l’allarme sulle Case e sugli Ospedali di Comunità, realizzati con fondi del Pnrr, che dovranno essere completati e messi in funzione entro il prossimo 31 agosto: «La Regione come si sta attrezzando per far fronte a quella che si presenta come una vera e propria emergenza?».

Nel sistema sanitario regionale mancano almeno 20 mila lavoratori tra medici, infermieri e personale di vario genere. Nel 2026 sono previsti altri 2.700 pensionamenti. A questi numeri vanno aggiunti i 4.204 lavoratori necessari per attivare concretamente Case e Ospedali di Comunità.

Mannino e Lucchesi avvertono: «La mancanza di personale, oltre ad avere già messo in ginocchio la sanità pubblica, rischia di rendere inutile la spesa messa in campo con il Pnrr per la costruzione delle nuove strutture, portando le carenze di organico dell’intero sistema a circa 25 mila unità. Sarebbe un disastro».

E concludono: «L’intervento per il reclutamento del personale dovrebbe avere contorni chiari già ora. Costruire strutture, ammesso che la Regione rispetti le scadenze, per poi lasciarle vuote è un nonsenso, così come lo è continuare a non colmare le carenze d’organico. Il tempo a disposizione è sempre meno: è fondamentale intervenire con nuove assunzioni e stabilizzazioni, come abbiamo più volte sollecitato, per evitare il collasso definitivo del sistema sanitario pubblico».



