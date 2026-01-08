Sezioni
08/01/2026 06:00:00

Trapani Shark, l’agonia continua. Ma Francesco e Luigi salvano l’onore ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/trapani-shark-l-agonia-continua-ma-francesco-e-luigi-salvano-l-onore-450.jpg

Nuovo colpo di scena, ennesimo rinvio, stesso caos. Ieri, pochi minuti prima dell’udienza davanti al Tribunale federale, la Trapani Shark ha presentato formale richiesta di ricusazione del Collegio giudicante chiamato a decidere sulla regolarità dell’iscrizione al campionato di Serie A. Una mossa che congela tutto e rimanda ogni decisione alla Corte Federale, con un unico effetto immediato: il club potrà, salvo altre sorprese, scendere in campo sabato contro Trento.

Intanto, la squadra è già fuori dall’Europa. La FIBA ha ufficialmente escluso Trapani dalla Basketball Champions League dopo la partita-farsa andata in scena martedì in Bulgaria: appena 7 minuti di gioco, poi il fischio finale. In campo solo cinque giocatori, poi ridotti a due: Francesco Martinelli e Luigi Patti, 17 e 18 anni, ultimi rimasti in piedi a difendere una maglia sempre più pesante.

 

Squadra a pezzi, penalità e mercato bloccato

 

Il quadro resta drammatico. Otto i punti di penalizzazione già inflitti, una rosa ormai disgregata, il mercato bloccato, e sanzioni da 50.000 euro per ogni violazione del regolamento sul 6+6. Il deferimento per false dichiarazioni sullo stato finanziario al momento dell’iscrizione è solo l’ultimo fronte di una battaglia sempre più solitaria e difficile. Ma con la ricusazione presentata ieri, il club ha (per ora) evitato una nuova penalità.

Il presidente Antonini annuncia battaglia. La squadra – promette – sarà regolarmente in campo sabato. Ma con chi? Con ogni probabilità, ancora una volta con gli Under. E tra loro, forse ancora Francesco e Luigi, i due ragazzi catapultati dalla Under 19 gold alla Champions League, e finiti improvvisamente sotto i riflettori di tutta Europa.

 

Francesco e Luigi: da sconosciuti a simbolo

 

Nella foto che ha fatto il giro dei social, Martinelli e Patti si confrontano prima della palla a due. Indossano maglie non loro, con i nomi coperti dallo scotch. Sono spaesati, certo. Ma per qualche secondo, prima del disastro, forse si sono goduti il sogno: giocare con i grandi.

Hanno corso, difeso, tirato, portato blocchi. Alla fine sono rimasti soli, 5 contro 2. E poi, come deciso, hanno dovuto commettere fallo per chiudere il match e risparmiare alla società una pesantissima multa.

Oggi i loro volti sono su ESPN, Gazzetta, Marca, L’Équipe. "Milioni di persone li hanno visti. Molti rideranno. Ma noi no. Perché loro non hanno nulla da rimproverarsi. Anzi, in mezzo al disastro hanno salvato l’unico valore che resta: l’amore per il gioco - scrive la popolare pagina social La giornata tipo -, Cari Francesco e Luigi: avete segnato il 100% dei punti della vostra squadra in una competizione europea. Un record che nessuna stella NBA può vantare. E noi vi auguriamo una cosa sola: non perdete mai il gusto di giocare a pallacanestro.

 









