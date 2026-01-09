Sicilia, 40 milioni per tagliare le liste d'attesa. Soldi anche alla sanità trapanese

09/01/2026 06:00:00

Sono 40 milioni di euro le risorse assegnate dalla Regione Siciliana alle aziende sanitarie per le prestazioni erogate nel 2025 nell’ambito del recupero delle liste d’attesa. I fondi sono stati stanziati con un decreto firmato dall’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, datato 23 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 2 gennaio 2026.

L’assegnazione delle risorse arriva a seguito della presentazione, da parte delle aziende sanitarie, dei rispettivi fabbisogni economici, che complessivamente ammontavano a oltre 43 milioni e 622 mila euro, superando quindi la disponibilità finanziaria prevista.

Il provvedimento trova copertura nella Finanziaria ter, approvata lo scorso agosto, che aveva destinato 40 milioni di euro per il 2025 a un fondo finalizzato a sostenere le prestazioni aggiuntive di medici, personale sanitario e tecnico, indispensabili per ridurre i tempi di attesa e garantire una maggiore risposta ai bisogni di cura dei cittadini.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano regionale di rafforzamento dell’offerta sanitaria, in un contesto in cui la riduzione delle liste d’attesa continua a rappresentare una delle principali criticità del sistema sanitario siciliano.

Tutte le somme: oltre 3,5 milioni all’ASP di Trapani

È stato definito nel dettaglio il riparto dei 40 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana per il recupero delle liste d’attesa nel 2025. Tra le aziende sanitarie provinciali, il finanziamento più consistente va all’ASP di Catania, che riceve 5 milioni e 163 mila euro a fronte di una richiesta di oltre 5,6 milioni.

Seguono l’ASP di Trapani, con 3 milioni e 538 mila euro, e l’ASP di Enna, destinataria di 2 milioni e 424 mila euro. All’ASP di Palermo sono stati assegnati 1 milione e 841 mila euro, mentre all’ASP di Messina vanno 1 milione e 709 mila euro.

Per quanto riguarda le aziende ospedaliere e universitarie, il finanziamento più rilevante spetta all’AOU Policlinico di Messina, che ottiene 4 milioni e 39 mila euro, seguito dall’AOR Villa Sofia-Cervello di Palermo con 3 milioni e 505 mila euro. All’ARNAS Garibaldi di Catania sono stati destinati 2 milioni e 475 mila euro, mentre l’AOU Policlinico di Catania riceve 2 milioni e 74 mila euro.

Risorse anche per l’AOR Papardo di Messina (1 milione e 751 mila euro), per l’ARNAS Civico di Palermo (2 milioni e 147 mila euro) e per l’AOU Policlinico di Palermo (1 milione e 583 mila euro). All’IRCCS Bonino Pulejo sono infine assegnati 231 mila euro.

Il fondo è destinato a coprire le prestazioni aggiuntive di medici, personale sanitario e tecnico, uno strumento ritenuto essenziale per accelerare l’erogazione di visite, esami e interventi e ridurre i tempi di attesa.

Contributo alle partorienti delle isole minori

La Regione Siciliana ha impegnato complessivamente 750 mila euro per il contributo destinato alle partorienti residenti nelle isole minori, relativo all’anno 2025.

Lo stanziamento è destinato al riparto tra i Comuni delle isole minori, sulla base di una stima dei potenziali beneficiari per l’anno in corso. Le somme saranno riconosciute alle partorienti aventi diritto attraverso i Comuni di residenza, secondo le quote di riparto determinate nel decreto.

Il riparto dell’acconto è stato calcolato sulla base dei dati trasmessi dagli enti locali relativi all’anno 2022, che registrano complessivamente 251 partorienti beneficiarie. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno alla natalità e di tutela delle famiglie che vivono nei territori più disagiati, riconoscendo le difficoltà logistiche e sanitarie che caratterizzano le isole minori rispetto alla terraferma.

Le partorienti beneficiarie della provincia di Trapani sono: Pantelleria, beneficiarie 37, importo stimato 154.166,79 euro; Favignana, beneficiarie 20, importo stimato 83.333 euro.



