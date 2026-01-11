Sanità, M5S all’attacco: “Liste d’attesa fuori controllo e sistema al collasso in Sicilia"

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l'auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l'alternativa "pulita" che salverà il pianeta e...
La gestione della sanità in Sicilia finisce nuovamente nel mirino del Movimento 5 Stelle. Due interventi durissimi, quelli della vice capogruppo all’Ars Roberta Schillaci e della deputata nazionale Ida Carmina, che parlano apertamente di fallimento del sistema sanitario regionale, tra liste d’attesa interminabili e pronto soccorso allo stremo.
Per Roberta Schillaci, la situazione delle liste d’attesa è ormai sotto gli occhi di tutti, tanto da essere finita anche all’attenzione della Corte dei Conti.
“Il pasticcio sulle liste di attesa della sanità siciliana è sotto gli occhi di tutto. Ho sempre detto che le misure varate dal governo Schifani erano dei pannicelli caldi”, afferma la deputata M5S, puntando il dito contro la mancata vigilanza dell’Assessorato regionale alla Salute e delle Asp.
Secondo Schillaci, non sarebbe stato rispettato il corretto equilibrio tra visite pubbliche e prestazioni in regime di intramoenia:
“Ai medici non può essere consentito un disequilibrio tra la percentuale di erogazioni istituzionali e quelle private. In Sicilia tutto ciò non è stato rispettato”.
A questo si aggiunge l’assenza degli strumenti di controllo previsti:
“Non sono stati varati né l’osservatorio regionale né i nuclei operativi di verifica nelle aziende sanitarie. Tutto ciò ha portato all’incremento esponenziale delle liste di attesa”.
Il risultato, conclude Schillaci, è che “oggi tanta gente è costretta a non potersi curare in Sicilia”.
Ancora più duro il quadro tracciato da Ida Carmina, che parla di una sanità regionale “precipitata in uno stato di emergenza permanente”.
“Ospedali allo stremo, pronto soccorso paralizzati, pazienti ammassati sulle barelle per ore, personale insufficiente e stremato”, denuncia la deputata, sottolineando come province come Trapani e Agrigento vivano da anni una situazione di collasso quotidiano.
Per Carmina, quanto sta emergendo a Palermo non è un’eccezione:
“È la prova definitiva del fallimento della sanità regionale: ciò che esplode oggi sotto i riflettori è da tempo la regola in tutta l’Isola”.
La parlamentare M5S ha annunciato anche un’interrogazione al ministro della Salute:
“I pronto soccorso siciliani non sono più presidi di emergenza ma luoghi di abbandono, trasformati in reparti improvvisati senza posti letto e senza personale”.
Nel mirino finiscono sia il governo regionale guidato da Renato Schifani, sia l’esecutivo nazionale:
“L’amministrazione Schifani porta una responsabilità politica piena e diretta. A questo disastro si aggiunge la responsabilità del governo Meloni, che continua a tollerare una sanità a due velocità”.
Carmina chiude con un appello netto:
“La sanità pubblica è un diritto costituzionale, non una concessione. Non sono più tollerabili silenzi e rinvii: il governo nazionale intervenga subito per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza anche ai cittadini siciliani”.
L'ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Una situazione "grave e inaccettabile" quella che si registra presso la Scuola Primaria "Giovanni XXIII" di Paceco, dove otto classi (seconde e quinte) risultano prive di riscaldamento da oltre due mesi, proprio nel...
