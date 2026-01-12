Sanità siciliana, le dieci criticità della Corte dei Conti: liste d’attesa, mobilità e ...

12/01/2026 06:00:00

Dalle liste d’attesa alla mobilità sanitaria, passando per l’attività intramoenia e il funzionamento del Sovracup. Sono dieci le principali criticità nella gestione della sanità siciliana messe nero su bianco dalla Corte dei Conti in un dossier di 101 pagine, all’esame dell’assessorato regionale alla Salute guidato da Daniela Faraoni. Un documento tecnico, sul quale l’assessorato e le aziende sanitarie stanno già lavorando per predisporre le controdeduzioni richieste.

Uno dei nodi centrali riguarda la mobilità sanitaria passiva, cioè i viaggi dei pazienti siciliani verso altre regioni per ricevere cure. La Corte sottolinea la necessità di approfondire le iniziative messe in campo per ridurre il fenomeno, che nel solo 2022 ha prodotto una spesa pari a 125,9 milioni di euro per la componente effettiva. Un dato che viene collegato direttamente ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e che incide pesantemente sul bilancio regionale e sull’efficacia del servizio sanitario.

Intramoenia e tempi d’attesa: equilibrio che non regge

Accanto alla difficoltà dei cittadini ad accedere alle prestazioni nei tempi previsti, cresce l’attività libero-professionale intramoenia, cioè quella a pagamento svolta dai medici all’interno delle strutture pubbliche. Secondo la Corte dei Conti, mancano adeguate disposizioni organizzative e controlli efficaci: non risulta che le aziende sanitarie effettuino verifiche puntuali sull’autorizzazione e sui limiti di questa attività.

Il risultato è una contraddizione evidente: mentre l’attività privata all’interno degli ospedali continua a espandersi, in Sicilia persiste il mancato rispetto dei tempi massimi di attesa per le prestazioni garantite dal servizio pubblico.

Sovracup: strumento incompleto

Critiche anche al Sovracup, il sistema digitale regionale che consente di prenotare prestazioni sanitarie tramite Spid o Cie. Per la Corte dei Conti non rappresenta una soluzione risolutiva per abbattere le liste d’attesa e necessita di ulteriori interventi organizzativi e informatici. In particolare, gli utenti non hanno una visione completa dell’offerta sanitaria disponibile sull’intero territorio regionale.

Il sistema, inoltre, si affianca ad altre modalità di prenotazione senza sostituirle, rendendo impossibile risolvere il problema delle prenotazioni multiple. A ciò si aggiunge il mancato completamento dell’interoperabilità con i Cup delle singole aziende e una presunta violazione della legge 266 del 2005, a causa del blocco delle liste.

Sistemi informativi, flussi di dati e screening in affanno

Sul fronte tecnologico, la Corte rileva che, nonostante il tempo trascorso e la disponibilità di risorse economiche consistenti, il Sistema informativo direzionale non è ancora operativo e mancano rendicontazioni puntuali sugli interventi effettuati dalle aziende sanitarie. Sotto osservazione anche oltre 30 milioni di euro assegnati alla Regione, mentre 4,2 milioni non sono stati riconosciuti per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Gravi carenze emergono anche nella gestione dei flussi informativi: le liste d’attesa non risultano informatizzate a livello regionale e i dati trasmessi dalle aziende presentano forti disallineamenti, compresi quelli relativi ai ricoveri. Nemmeno la piattaforma digitale Gilia, pensata per gestire le liste d’attesa dei ricoveri chirurgici, ha prodotto i risultati attesi.

Secondo il rapporto, oltre il 90% delle prestazioni specialistiche e l’80% dei ricoveri in lista d’attesa sono stati cancellati dopo operazioni di bonifica e recall, senza che le prestazioni siano state effettivamente erogate.

Sui programmi di screening, la Corte critica la delibera di Giunta 317 del 2023, che non prevede misure per il recupero degli esami saltati durante la pandemia. Inoltre, non risultano aggiornati i dati trasmessi dal Dipartimento della Pianificazione strategica.

Risorse insufficienti e scarsa trasparenza

Incongruenze emergono anche nei dati sul recupero delle prestazioni: alcune aziende dichiarano percentuali superiori al 100%. Le risorse regionali stanziate per il recupero delle liste d’attesa, pari a circa 55 milioni di euro, vengono giudicate insufficienti rispetto alle spese sostenute dalle aziende sanitarie, che superano 111 milioni di euro.

Il monitoraggio dei parametri del 2024 conferma, infine, che i tempi medi di attesa per molte prestazioni restano ben oltre i limiti massimi previsti. A chiudere il quadro, la contestazione del mancato rispetto degli obblighi di trasparenza: sul sito della Regione non è presente un “Portale Salute” conforme alle linee guida nazionali.

Un quadro complesso che restituisce l’immagine di una sanità regionale ancora lontana dagli standard di efficienza e accessibilità richiesti ai cittadini.



