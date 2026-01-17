Sezioni
Cultura
17/01/2026 18:42:00

In tanti Trapani ricorda Giuseppe Marrocco, il "Preside dei trapanesi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/in-tanti-trapani-ricorda-giuseppe-marrocco-il-preside-dei-trapanesi-a-ricordare-il-p-450.jpg

Sala gremita alla Biblioteca Fardelliana per l’iniziativa dedicata alla memoria di Giuseppe Marrocco, evento promosso dal Rotary Club Trapani e da Nova Civitas, fondazione presieduta dall’Livio Marrocco. L’incontro ha registrato il tutto esaurito, con una partecipazione particolarmente significativa degli studenti del Liceo Classico, protagonisti di interventi puntuali e apprezzati.

Giuseppe Marrocco, già socio e presidente del Rotary Club Trapani nel 1989, è stato ricordato per il suo impegno civile e culturale a favore della città. Il presidente del Rotary Club Trapani, l’avvocato Salvo D’Angelo, ha sottolineato il ruolo svolto da Marrocco come promotore di iniziative a sostegno del polo universitario trapanese, evidenziando il valore duraturo del suo contributo allo sviluppo culturale del territorio.

A margine dell’iniziativa, D’Angelo ha definito Marrocco “il Preside dei trapanesi”, espressione che sintetizza il legame profondo tra la sua figura e la comunità cittadina. Da ieri, la sua memoria è custodita simbolicamente all’interno della Biblioteca Fardelliana grazie a un mezzo busto donato dalla famiglia, collocato in uno dei luoghi più rappresentativi della cultura trapanese.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il dottor Goffredo Vaccaro, il professor Tommaso Romano e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso un momento di alto profilo culturale e civico.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Trapani rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura, della memoria storica e del dialogo tra le generazioni, valori fondanti dell’azione rotariana sul territorio e al centro di una serata che ha unito studenti, istituzioni e cittadinanza nel ricordo di una figura chiave della storia recente di Trapani.

 









