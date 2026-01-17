Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
17/01/2026 02:00:00

Marsala: nuovo corso sera Osa all'Istituto Damiani: al via dall'anno scolastico 2026/27

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/1768612757-0-marsala-nuovo-corso-sera-osa-all-istituto-damiani-al-via-dall-anno-scolastico-2026-27.jpg

A partire dall’anno scolastico 2026-2027, l’Istituto Damiani di Marsala attiverà un nuovo corso serale di Operatore Socio Assistenziale (OSA) presso la sede di via del Fante n. 35. Un’importante novità formativa rivolta a giovani e adulti che desiderano conseguire un diploma professionale e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, anche dopo aver interrotto il proprio percorso scolastico.

 

Il corso serale rappresenta una concreta occasione di rientro in formazione, pensata per chi lavora o è in cerca di occupazione. Al termine del percorso è previsto il superamento dell’Esame di Stato, con il rilascio di un titolo di studio equivalente a quello dei corsi diurni.

 

Il percorso di studi è articolato in tre periodi didattici, organizzati in orario pomeridiano e serale: Primo periodo, finalizzato all’acquisizione della certificazione per l’accesso al secondo biennio; Secondo periodo, per il conseguimento della certificazione utile all’ammissione all’ultimo anno; Terzo periodo, dedicato al conseguimento del diploma nell’indirizzo Servizi Socio-Sanitari.

 

Il corso è rivolto a: giovani e adulti in cerca di prima occupazione; lavoratori che intendono migliorare o riconvertire la propria professionalità; persone che vogliono recuperare un percorso scolastico interrotto.

 

L’offerta formativa mira a fornire competenze culturali e professionali nell’ambito dell’assistenza e del benessere della persona. Gli studenti saranno formati per operare efficacemente nella relazione d’aiuto, nella progettazione di attività socio-educative, nella rilevazione dei bisogni sociali e sanitari e nell’orientamento ai servizi del territorio.

Le competenze acquisite permetteranno di lavorare in strutture sanitarie, servizi sociali, Rsa, ludoteche, centri di aggregazione e in altri contesti dedicati alla cura e al supporto della persona.

Il corso serale OSA si configura dunque come una opportunità formativa e professionale strategica, capace di coniugare studio, lavoro e crescita personale in un settore sempre più centrale per la società.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...