Allerta maltempo in Sicilia. E' arrivato l'uragano Harry. La situazione 

19/01/2026 06:00:00

La Sicilia entra oggi, lunedì 19 gennaio, nella fase più critica dell’ondata di maltempo legata al ciclone extratropicale “Harry”, una vasta e intensa circolazione depressionaria alimentata da correnti caldo-umide provenienti dal Nord Africa. Le prossime ore saranno caratterizzate da condizioni meteo estreme: venti di burrasca, piogge torrenziali, mareggiate e rischio idrogeologico diffuso, soprattutto nella parte orientale dell’Isola. Già da ieri sera alcune zone dell'isola sono interessate da venti di burrasca e piogge torrenziali.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta differenziata per zone:

Allerta rossa sulla fascia ionica nord-orientale, tra Messina e Catania

sulla fascia ionica nord-orientale, tra Messina e Catania Allerta arancione nel settore centro-orientale

nel settore centro-orientale Allerta gialla nella Sicilia centro-occidentale, compresa la provincia di Trapani

Una Sicilia, di fatto, spaccata in tre dal maltempo.

Cos’è l’uragano Harry e perché è così pericoloso

Harry non è un uragano tropicale, ma un ciclone mediterraneo di forte intensità, alimentato dall’energia del mare e da venti di Scirocco e Levante molto sostenuti. Le raffiche potranno superare i 100 km/h, mentre lungo le coste ioniche sono attese onde fino a 6–7 metri.

Secondo gli esperti, su alcune aree della Sicilia orientale potrebbero cadere oltre 200 millimetri di pioggia in poche ore, l’equivalente di due mesi di precipitazioni. Una combinazione che aumenta in modo significativo il rischio di allagamenti, frane, esondazioni di torrenti e smottamenti, specie sui versanti dell’Etna e dei Peloritani.

Le zone più a rischio: Etna, Peloritani e Riviera ionica

Le criticità maggiori sono attese sulla Sicilia nord-orientale, dove l’effetto orografico amplifica le precipitazioni. Sotto osservazione la fascia Taormina–Giardini Naxos, la Valle d’Agrò, i comuni ionici del Messinese e i versanti orientali dell’Etna, tra le province di Messina e Catania.

Sui rilievi oltre i 1.500 metri sono previste anche nevicate e bufere di neve, con possibili disagi alla viabilità montana e alle reti elettriche.

A Taormina e Giardini Naxos sono già entrate in azione le ruspe per creare barriere di sabbia a protezione degli stabilimenti balneari. Allerta anche alle Eolie: a Lipari scuole chiuse oggi e domani, attivato il Centro operativo comunale e già cancellate alcune corse marittime.

Scuole chiuse, università ferme e stop agli eventi

L’allerta ha portato alla chiusura delle scuole in numerosi comuni della Sicilia orientale e centrale: tra questi Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento.

Università chiuse in tutta la Sicilia, in via precauzionale.

Molti Comuni hanno disposto anche:

chiusura di parchi, ville, cimiteri

stop a mercati rionali, musei e biblioteche

sospensione di eventi e manifestazioni all’aperto

limitazioni alla circolazione, soprattutto in zone depresse e costiere

La Protezione civile invita a limitare gli spostamenti e a evitare sottopassi, alvei di fiumi e litorali esposti.

Trapani e Sicilia occidentale: allerta gialla, scuole aperte ma massima prudenza

Nella provincia di Trapani è in vigore l’allerta gialla. Le scuole restano aperte, ma il Comune di Trapani ha emanato un’ordinanza con divieti e restrizioni per la sicurezza dei cittadini.

È vietato:

svolgere attività sportive, ricreative e di intrattenimento all’aperto

accedere a parchi, giardini pubblici, ville comunali e cimiteri

utilizzare impianti sportivi all’aperto e aree giochi

transitare o sostare in sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento

Vietata anche la sosta in prossimità di alberature, cantieri e strutture provvisorie. Le misure resteranno in vigore fino a cessate esigenze.

La macchina della Protezione civile è attiva

La Regione Siciliana ha attivato tutte le strutture operative: sospesi congedi e permessi per il personale della Protezione civile, mobilitato il volontariato e attivati i presìdi territoriali. Il presidente Renato Schifani ha assicurato un monitoraggio costante, in contatto continuo con il Dipartimento nazionale e i sindaci.

L’appello alla popolazione: prudenza e autoprotezione

La Protezione civile raccomanda di:

seguire solo comunicazioni ufficiali

evitare spostamenti non necessari

non avvicinarsi a corsi d’acqua, coste e zone esposte

mettere in sicurezza veicoli e beni

Il ciclone Harry accompagnerà la Sicilia almeno fino a martedì 20 gennaio. Le prossime ore saranno decisive. L’invito è uno solo: non sottovalutare il rischio.



