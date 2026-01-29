Sezioni
29/01/2026 17:11:00

Influenza stagionale: l’ASP di Trapani invita alla vaccinazione: "E' ancora utile"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769703274-0-influenza-stagionale-l-asp-di-trapani-invita-alla-vaccinazione-e-ancora-utile.jpg

L’attuale stagione influenzale è caratterizzata da una circolazione virale particolarmente intensa, ma c’è ancora tempo per proteggersi. La campagna di vaccinazione antinfluenzale proseguirà infatti fino al prossimo 28 febbraio e l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani rinnova l’invito alla cittadinanza ad aderire.

L’Unità operativa complessa di Sanità pubblica ed Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Trapani, in linea con le indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute, sottolinea come i dati dei sistemi di sorveglianza epidemiologica mostrino un aumento degli accessi ai Pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri per gravi complicanze influenzali. Le fasce più colpite restano bambini, anziani e persone affette da patologie croniche.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta lo strumento di prevenzione più efficace per ridurre il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, complicanze e ospedalizzazioni, soprattutto nei soggetti più fragili. Vaccinarsi, inoltre, non significa soltanto proteggere sé stessi, ma anche contribuire a tutelare le persone più vulnerabili della comunità.

Anche in questa fase avanzata della stagione influenzale è probabile la co-circolazione di diversi tipi e sottotipi di virus. Per questo motivo, spiegano dall’ASP, il vaccino mantiene un ruolo fondamentale anche ora, riducendo in modo significativo il rischio di complicazioni severe e la necessità di ricovero.

La vaccinazione è fortemente raccomandata alle persone con età pari o superiore ai 60 anni, ai soggetti affetti da patologie croniche, alle donne in gravidanza, a tutti i bambini – in particolare nei primi anni di vita – agli operatori sanitari e sociosanitari, nonché ai familiari e caregiver di persone fragili.

Per favorire la massima adesione, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha predisposto una rete capillare di punti di somministrazione: la vaccinazione è disponibile negli ambulatori vaccinali dello Spemp, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.



