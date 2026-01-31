Dramma in Sicilia, neonata di 26 giorni muore tra le braccia della mamma

31/01/2026 09:49:00

Una neonata di appena 26 giorni è morta improvvisamente ieri mattina a Vittoria. La tragedia si è consumata intorno alle 8 del mattino, mentre la piccola si trovava tra le braccia della madre, che stava per allattarla.

Secondo quanto ricostruito, la donna si è accorta che il corpicino si era irrigidito e che il cuore aveva smesso di battere. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 nell’abitazione del centro storico non c’era ormai più nulla da fare.

Il referto medico legale parla di arresto cardiaco per cause naturali, ma per chiarire con certezza le cause del decesso il sostituto procuratore di turno, Gaetano Scollo, ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. L’esame servirà anche a verificare l’eventuale presenza di malformazioni congenite.

I primi accertamenti non hanno rilevato alcuna anomalia né segni di violenza. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi nell’abitazione senza riscontrare elementi riconducibili a episodi sospetti.

La neonata era nata il 4 gennaio ed era la terzogenita di una famiglia residente nel quartiere San Giovanni – Trinità. Il padre, di origine tunisina, vive da tempo a Vittoria; la madre è vittoriese.

Una morte improvvisa che ha scosso la comunità e sulla quale ora sarà l’autopsia a fornire risposte definitive.



