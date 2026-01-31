Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
31/01/2026 09:49:00

Dramma in Sicilia, neonata di 26 giorni muore tra le braccia della mamma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/1769849272-0-dramma-in-sicilia-neonata-di-26-giorni-mure-tra-le-braccia-della-mamma.jpg

Una neonata di appena 26 giorni è morta improvvisamente ieri mattina a Vittoria. La tragedia si è consumata intorno alle 8 del mattino, mentre la piccola si trovava tra le braccia della madre, che stava per allattarla.

 

Secondo quanto ricostruito, la donna si è accorta che il corpicino si era irrigidito e che il cuore aveva smesso di battere. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 nell’abitazione del centro storico non c’era ormai più nulla da fare.

 

Il referto medico legale parla di arresto cardiaco per cause naturali, ma per chiarire con certezza le cause del decesso il sostituto procuratore di turno, Gaetano Scollo, ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. L’esame servirà anche a verificare l’eventuale presenza di malformazioni congenite.

 

I primi accertamenti non hanno rilevato alcuna anomalia né segni di violenza. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi nell’abitazione senza riscontrare elementi riconducibili a episodi sospetti.

La neonata era nata il 4 gennaio ed era la terzogenita di una famiglia residente nel quartiere San Giovanni – Trinità. Il padre, di origine tunisina, vive da tempo a Vittoria; la madre è vittoriese.

Una morte improvvisa che ha scosso la comunità e sulla quale ora sarà l’autopsia a fornire risposte definitive.









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...