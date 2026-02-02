2 Febbraio 1956: da quel giorno la Sicilia non sarà più la stessa

02/02/2026 06:00:00

All’alba del 2 febbraio 1956, lungo una strada di campagna dimenticata da tutti, succede qualcosa che mette in imbarazzo lo Stato.

Centinaia di uomini con pale, zappe e carriole si mettono a lavorare. Non chiedono soldi, non bloccano nulla, non urlano slogan. Sistemano una trazzera abbandonata, la rendono di nuovo percorribile. È un gesto semplice e, proprio per questo, sovversivo. A guidarli c’è Danilo Dolci. Di lì a poco arriverà la polizia. E scatteranno gli arresti.

Da quel giorno, la Sicilia non sarà più la stessa.

Lo “sciopero alla rovescia”: lavorare per accusare lo Stato

La scena è quella della “trazzera vecchia”, tra Partinico e Trappeto. Una strada interpoderale lasciata al degrado, simbolo di un territorio dove la disoccupazione è endemica e le opere pubbliche restano sulla carta.

Dolci guida i disoccupati in quello che chiama “sciopero alla rovescia”: invece di astenersi dal lavoro, si lavora gratis per dimostrare che il problema non è l’assenza di braccia, ma l’inerzia delle istituzioni. È una denuncia pratica, visibile, impossibile da ignorare.

La polizia, preallertata, interviene. I lavori vengono interrotti, Dolci e alcuni braccianti vengono arrestati. Le accuse sono pesanti: invasione di terreni, oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a disobbedire alle leggi. In realtà, ciò che viene colpito è il significato politico dell’azione.

Lo sciopero alla rovescia arriva pochi giorni dopo il “digiuno dei mille” sulla spiaggia di Trappeto, protesta collettiva contro la pesca di frodo industriale che impoverisce i pescatori locali. Due gesti diversi, un’unica idea: rendere visibile l’ingiustizia senza usare violenza.

Il processo e l’arringa di Piero Calamandrei

Dopo quasi due mesi di carcere preventivo, il processo si apre a Palermo e diventa subito un caso nazionale. Non è più solo un procedimento penale: è un processo politico e morale.

A difendere Dolci c’è Piero Calamandrei, uno dei padri della Costituzione. La sua arringa è destinata a restare nella storia: Calamandrei sostiene che sul banco degli imputati non c’è Dolci, ma lo Stato che non rispetta l’articolo 4 della Costituzione, quello che garantisce il diritto al lavoro.

Secondo il giurista, l’azione di Dolci non viola la legge: ne svela la contraddizione. Dove c’è disoccupazione di massa e opere pubbliche abbandonate, lavorare non è reato, ma atto di giustizia sostanziale.

Il tribunale assolve Dolci dall’accusa principale. Cade l’etichetta di “sobillatore”. Lo sciopero alla rovescia entra nella storia come uno dei contributi più originali dell’Italia alla pratica della nonviolenza.

Dalla frontiera adriatica alla Sicilia povera

Danilo Dolci nasce nel 1924 a Sesana, allora in provincia di Trieste, in una famiglia italo-slovena. L’esperienza a Nomadelfia, la comunità fondata da don Zeno Saltini, segna profondamente la sua visione sociale.

Nel 1952 compie una scelta radicale: trasferirsi in Sicilia occidentale. Prima Trappeto, poi Partinico. Non come osservatore esterno, ma come parte della comunità. Vive la povertà, ne studia le cause, la collega alla mafia e all’assenza dello Stato.

Registra tutto: fame, analfabetismo, mancanza di acqua, fognature, servizi. Non è solo denuncia, è inchiesta civile. Nel 1958 fonda il Centro studi e iniziative per la piena occupazione, sostenuto anche dal Premio Lenin per la Pace, che accetta chiarendo di non essere comunista.

È in questi anni che nasce l’etichetta, riduttiva ma efficace, di “Gandhi della Sicilia”.

Nonviolenza attiva e lotta alla mafia

La nonviolenza di Dolci non è passiva. È conflittuale, organizzata, ostinata. Digiuni, manifestazioni, marce, assemblee popolari. Ma anche cooperative agricole, scuole serali, consorzi di bonifica.

La mafia, per Dolci, non è solo criminalità: è un sistema di potere intrecciato con politica e amministrazioni. Per questo raccoglie testimonianze pubbliche, fa nomi, denuncia responsabilità che arrivano fino ai palazzi romani.

Negli anni Sessanta e Settanta il clima cambia. Le denunce gli costano processi per diffamazione e condanne. Il consenso largo degli anni Cinquanta si sgretola. Dolci resta, ancora una volta, scomodo.

Cultura, maieutica, eredità

Dolci è anche scrittore e poeta. Nei suoi libri, nelle poesie, nelle inchieste, la lingua diventa strumento di emancipazione. Sperimenta la maieutica reciproca, metodo educativo basato sul dialogo e sulla costruzione collettiva del sapere, anticipando pratiche oggi considerate innovative.

Trappeto e Partinico diventano un laboratorio internazionale: arrivano volontari, studiosi, giornalisti da tutta Europa. Alla sua morte, nel 1997, lascia un archivio immenso che ancora oggi parla a chi studia educazione, nonviolenza, sviluppo locale.

Perché Dolci parla ancora alla Sicilia di oggi

Lo sciopero alla rovescia non è solo un episodio del passato. È una domanda ancora aperta: che cosa fa uno Stato quando il lavoro manca e le opere restano incompiute?

In una Sicilia attraversata da nuove povertà, vecchie mafie e sviluppo a singhiozzo, il metodo di Dolci – partecipazione dal basso, conflitto nonviolento, responsabilità collettiva – resta una provocazione attuale.

Lavorare per accusare l’ingiustizia. Senza violenza. Con ostinazione.

Settant’anni dopo, è ancora una lezione scomoda. E per questo necessaria.



