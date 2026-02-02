Tennis Tavolo B1: la FSC Germaine Lecocq vince contro TT Cava una difficile battaglia

02/02/2026 17:08:00

Il tabellone recita un perentorio 5-0, ma chi era presente sabato scorso tra le mura dell'Istituto Professionale "Cosentino" sa che la realtà è stata molto più complessa di quanto dica il referto finale. La Germaine Lecocq FSC Curatolo TT Marsala supera l'ostacolo Asd Csi TT Cava - Cava Energia in un match di Serie B1 (Girone D) che ha regalato momenti di Tennis Tavolo d’altissima scuola, dove il punteggio finale non deve trarre in inganno, ogni punto è stato sudato, ogni set una piccola impresa.

Sotto la guida carismatica del capitano Umberto Giardina, i lilibetani hanno dovuto attingere a tutto il proprio repertorio tecnico e mentale. Se lo spagnolo Chamorro ha mostrato la solita debordante sicurezza contro Durante (un netto 3-0), il resto della serata è stato un susseguirsi di emozioni sul filo del rasoio. I successi di Chamorro su Gammone e dello stesso Giardina su Novi si sono risolti solo al quinto set (3-2), al termine di maratone tattiche che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. Anche i match vinti da Giardina e Bressan (entrambi per 3-1) confermano quanto gli ospiti campani abbiano venduto cara la pelle, rendendo il "cappotto" finale un premio forse fin troppo severo per la generosa prova del TT Cava.

Con questa vittoria, la Germaine Lecocq si attesta in quinta posizione, ma il dato che fa sognare i tifosi è un altro, i marsalesi hanno ancora due partite da recuperare. In caso di bottino pieno nei recuperi, la classifica subirebbe una scossa tellurica, proiettando il team lilibetano direttamente nei piani altissimi, in piena lotta per il vertice. Ma non c’è tempo per festeggiare. Il calendario chiama, la squadra, il prossimo fine settimana, giocherà un tour de force decisivo in terra campana che profuma di crocevia stagionale:

- Sabato 7 febbraio: trasferta a Torre del Greco, contro una compagine già battuta all’andata ma che cercherà riscatto tra le mura amiche.

- Domenica 8 febbraio: l’immediato match di ritorno a Cava dei Tirreni. Dopo lo 0-5 subito in Sicilia, il TT Cava attende i lilibetani con il dente avvelenato, promettendo una battaglia sportiva senza esclusione di colpi.

"Il 5-0 di sabato è il frutto di una solidità mentale straordinaria," commentano dall'entourage societario. "Ma sappiamo che a Torre del Greco ed a Cava dei Tirreni troveremo pane per i nostri denti. Andiamo in Campania per confermare il nostro valore e per prenderci quei punti che vogliamo conquistare per scalare la classifica".



