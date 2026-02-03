Referendum: ecco cosa devono fare i marsalesi che vivono temporaneame all'estero

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala informa che, in occasione del Referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026, è possibile esercitare il diritto di voto per corrispondenza per gli elettori temporaneamente residenti all’estero.
L’opzione è riservata agli elettori che si trovano fuori dall’Italia da almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche. La possibilità di voto per corrispondenza è estesa anche agli eventuali familiari conviventi.
Il requisito dei tre mesi deve riferirsi al periodo nel quale ricadono le date della consultazione referendaria.
Per poter votare per corrispondenza, gli interessati dovranno presentare entro il 18 febbraio 2026 un’apposita istanza, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marsala qui. Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido.
L’istanza potrà essere trasmessa via email all’indirizzo protocollogenerale@comune.marsala.tp.it oppure consegnata a mano presso il Protocollo generale del Comune di Marsala, anche tramite terze persone.