Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
03/02/2026 14:30:00

Referendum: ecco cosa devono fare i marsalesi che vivono temporaneame all'estero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770122816-0-referendum-ecco-cosa-devono-fare-i-marsalesi-che-vivono-temporaneame-all-estero.jpg

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala informa che, in occasione del Referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026, è possibile esercitare il diritto di voto per corrispondenza per gli elettori temporaneamente residenti all’estero.

 

L’opzione è riservata agli elettori che si trovano fuori dall’Italia da almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche. La possibilità di voto per corrispondenza è estesa anche agli eventuali familiari conviventi.

Il requisito dei tre mesi deve riferirsi al periodo nel quale ricadono le date della consultazione referendaria.

 

Per poter votare per corrispondenza, gli interessati dovranno presentare entro il 18 febbraio 2026 un’apposita istanza, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marsala qui. Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido.
 

L’istanza potrà essere trasmessa via email all’indirizzo protocollogenerale@comune.marsala.tp.it oppure consegnata a mano presso il Protocollo generale del Comune di Marsala, anche tramite terze persone.



Dai Comuni | 2026-02-03 00:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/il-dolore-a-mazara-per-la-morte-di-maria-rita-parsi-250.jpg

Il dolore a Mazara per la morte di Maria Rita Parsi

Esprimo a nome della Città di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Rita Parsi, apprezzata psicoterapeuta di fama internazionale venuta a mancare stamani. Con la Fondazione Movimento Bambino e...







Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo