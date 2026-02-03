Sezioni
Cronaca

» Incidenti
03/02/2026 09:55:00

Marsala: ancora un incidente a causa di una buca. Automobilista bloccato alla Spagnola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770108911-0-marsala-ancora-un-incidente-a-causa-di-una-buca-automobilista-bloccato-alla-spagnola.jpg

Ancora un incidente stradale a Marsala. Ancora una volta a causa di una buca nell'asfalto dissestato e ancora una volta automobilisti intrappolati in una città che, sotto l’acqua e non solo, mostra tutte le sue ferite.

 

Questa mattina, sul lungomare Spagnola, a pochi passi dall’ingresso di Villa Genna, un uomo a bordo di una Fiat Panda è rimasto bloccato dopo che una ruota dell’auto è finita dentro una profonda buca completamente nascosta dall’acqua piovana. 

 

Ieri, un episodio analogo si era verificato in via Vita, dove un uomo è rimasto ferito dopo aver centrato con la ruota anteriore un’altra voragine stradale. Due incidenti in due giorni, stesso copione, stesso problema: strade sempre più pericolose. 

 

E a propostito di buche nelle strade, oggi su tp24 ne parliamo in questo editoriale, dando "parola alla buca"









