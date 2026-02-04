Campobello: un uomo e una donna sopresi a rubare in un'abitazione di Tre Fontane

04/02/2026 10:51:00

I Carabinieri di Campobello di Mazara hanno denunciato una donna straniera di 35 anni e un uomo italiano di 49 anni per ricettazione e violazione di domicilio.

I due sono stati sorpresi dai militari dell’Arma all’interno di un’abitazione nel corso di un servizio perlustrativo notturno nelle zone di Tre Fontane. Al momento del controllo, i Carabinieri li hanno trovati in possesso di refurtiva, composta da capi di abbigliamento e accessori, riconducibili ad altri episodi criminosi avvenuti in zona.

La refurtiva è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i legittimi proprietari, ai quali il materiale verrà restituito una volta completate le verifiche.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dall’Arma per contrastare i reati predatori, soprattutto nelle aree a maggiore presenza di abitazioni stagionali.



