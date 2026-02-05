Sicilia, muore in un incidente stradale lo chef e giornalista Davide De Corato

05/02/2026 14:39:00

Un lutto improvviso colpisce Chiaramonte Gulfi e il mondo dell’enogastronomia italiana. Davide Di Corato, 62 anni, chef e giornalista specializzato in cucina, è morto in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri.

Una voce autorevole del racconto del cibo

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, colleghi e quanti negli anni avevano imparato a conoscerlo attraverso il suo lavoro. Di Corato non era un nome qualunque: firma riconoscibile, presenza televisiva, competenza solida. Un punto di riferimento per la cultura gastronomica italiana, capace di raccontare il cibo con profondità, ironia e rigore.

Il “buen retiro” tra gli Iblei

Da tempo aveva scelto Chiaramonte Gulfi come luogo del cuore, il suo “buen retiro” dopo una lunga carriera ai vertici della comunicazione culinaria nazionale. Qui era diventato una presenza costante nelle manifestazioni legate al cibo e alla cultura locale, sempre pronto a valorizzare prodotti, persone e tradizioni del territorio ibleo.

L’incidente

Secondo le prime informazioni, il sinistro si è verificato lungo una strada provinciale della zona. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per Di Corato non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il dolore della comunità

A Chiaramonte Gulfi la reazione è stata di incredulità. In molti lo ricordano per l’entusiasmo contagioso, la capacità di intrecciare storie e sapori, l’attenzione ai giovani che si affacciavano al settore. Non era solo un professionista stimato: era diventato parte della vita sociale della città.

Cordoglio dal mondo della ristorazione

Dai social e dal settore arrivano messaggi di cordoglio da chef, giornalisti, produttori e associazioni di categoria. Tutti sottolineano la perdita di un uomo colto e generoso, capace di condividere sapere e visione.

Il ricordo istituzionale

Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando Di Corato come “una presenza preziosa, un ambasciatore spontaneo della nostra identità culinaria e culturale”. Una voce che mancherà, a Chiaramonte Gulfi e ben oltre.



