Motori: Fratelli Viaggio Corse, si accendono i motori della stagione 2026 

19/02/2026 08:00:00

Motori accesi e ambizioni chiare per la stagione 2026 della Fratelli Viaggio Corse, pronta a tornare protagonista nel panorama della velocità in salita dopo un 2025 da incorniciare. La scorsa stagione ha consacrato Riccardo Viaggio come Campione Siciliano Bicilindriche GR5 700 Velocità Montagna, titolo conquistato al termine di un’annata intensa e combattuta nel Campionato Siciliano Bicilindriche GR5 700 Velocità Montagna, culminata con la prestigiosa vittoria alla Cronoscalata Catania-Etna, gara di casa particolarmente sentita dal team.

"Il 2025 è stato un anno combattuto, concluso con una straordinaria soddisfazione – dichiara Riccardo Viaggio –. vincere il campionato e la Catania-Etna ha rappresentato il coronamento di un lavoro straordinario svolto insieme a un team unito e determinato".

Un successo costruito grazie a una squadra solida e altamente qualificata: la preparazione motoristica è stata affidata a Gianpaolo Ciarcelluti di Pescara, mentre lo sviluppo telaistico e l’assetto sono stati curati da Ferdinando Capaldo di Tecno Suspension di Nocera. Fondamentale anche il contributo di Giuseppe Viaggio, che ha seguito ogni dettaglio della vettura garantendo costanza e competitività per tutta la stagione. Lo stesso Giuseppe, sta mettendo a punto anche la sua 500 con il quale parteciperà a tutte le gare. "Abbiamo costruito un team di spessore – prosegue il pilota – capace di lavorare con professionalità, esperienza e voglia di vincere gara dopo gara".

Archiviato il 2025, la Fratelli Viaggio Corse è già proiettata verso il nuovo anno. La stagione 2026 porterà importanti aggiornamenti tecnici, frutto della rinnovata collaborazione con Ciarcelluti per il motore e con Tecno Suspension per la parte telaistica. A breve prenderanno il via le sessioni di test per mettere a punto le modifiche e verificare le soluzioni innovative adottate sulla vettura.

Le ambizioni sono dichiarate: riconfermare il titolo nel Campionato Siciliano Bicilindriche GR5 700 Velocità Montagna e affrontare una nuova, stimolante sfida nel Campionato Italiano Velocità Montagna 2026. "L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere più gare possibili – conclude Riccardo Viaggio – e provare a riconfermarci campioni regionali. In più ci metteremo alla prova nel Campionato Italiano Velocità Montagna 2026. Daremo il massimo per essere protagonisti anche lì". La stagione 2026 è pronta a partire: per i Fratelli Viaggio la parola d’ordine resta una sola: competere per vincere.



