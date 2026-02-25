Marsala 2026. Curatolo ci prova. Adamo, Patti e Grillo lavorano alle liste

25/02/2026 06:00:00

Lunedì pomeriggio Leonardo Curatolo ha ufficialmente presentato la sua candidatura a sindaco di Marsala, con pillole di programma, non sono state presentate le liste.

Curatolo dovrebbe avere due liste in suo sostegno: Marsala Futura e il Partito Repubblicano. Non c’è Controcorrente, come si ventilava.

Accanto a Curatolo Antonio Parrinello, esperto di questioni agricole. Sono intervenuti il Generale Rubini e il Generale Scillia, per il turismo Enza Giannone.



Grillo &C.

Il sindaco uscente, Massimo Grillo, non si ritira, lo ha già dichiarato diverse volte. Le liste in suo appoggio pare siano 4. Restano al suo fianco intanto il consigliere Pino Ferrantelli e l’assessore Gaspare Di Girolamo, che in questi anni è molto cresciuto e ci si aspetta da lui molti più consensi rispetto al 2020, quando candidato nella lista UDC arrivò a sfiorare quota 637.

Si è preso, invece, qualche giorno di tempo Enzo Sturiano, la sua figura e il suo gruppo potrebbe andare ad appoggiare Giulia Adamo ovvero ritornare su Grillo.

Patti: sono civica

Andreana Patti, in seguito alle polemiche che ci sono state sul passaggio di alcuni consigliere comunali in suo appoggio, intercettata da Tp24 ha dichiarato: “Il mio percorso civico nasce dall’ascolto della comunità di Marsala, ed è costruito attorno a un’idea chiara di Città. L’allargamento della originaria coalizione di matrice progressista e moderata a nuove forze e adesioni non è un cambio di identità, ma una scelta di responsabilità. Di fronte alle sfide che Marsala vive, abbiamo ritenuto necessario ampliare il perimetro delle alleanze coinvolgendo realtà che condividono valori come trasparenza, legalità e sviluppo sostenibile.

Si tratta del rafforzamento di un progetto amministrativo che mette al centro i programmi e i bisogni dei cittadini, piuttosto che le ambizioni personali. In questo percorso, l’impegno di tutti è rivolto esclusivamente al bene della città”.

Grasso: abbiamo bisogno di 2500 cittadini

Sebastiano Grasso, leader del movimento Arcobaleno lancia un appello ai marsalesi: “Abbiamo sempre dato voce a chi non ne ha. Adesso abbiamo bisogno anche della vostra voce. Abbiamo bisogno di 2.500 cittadini che si sentano liberi nel voto, senza condizionamenti, senza farsi trascinare dagli scontri, dallo schifo e dal brutto teatro della politica. Vi chiediamo di scegliere un’alternativa che in questi anni è sempre stata presente. Oggi vi chiediamo fiducia: 2.500 cittadini che ci permettano di entrare nelle istituzioni per continuare a darvi voce — ma con più forza, più efficacia, con gli strumenti necessari per trasformare le vostre istanze in atti concreti”.

Adamo, pronta a scendere in campo con 5 liste

I partiti di centrodestra ci sono, Nicola Fici pure. E’ accanto alla Adamo, farà campagna elettorale per la candidata sindaco ma con molta probabilità non sarà candidato al consiglio comunale, valutazioni che però fare man mano. Potrebbe però ricostituire la lista Impegno Comune.



