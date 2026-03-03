Valderice a Casa Sanremo: due cuoche portano la tradizione sul palco nazionale

03/03/2026 13:30:00

Valderice protagonista a Casa Sanremo. Nei giorni scorsi due professioniste del territorio hanno rappresentato l’eccellenza gastronomica locale nell’hub culturale ed enogastronomico che affianca il Festival di Sanremo.

Si tratta di Mariangela Naso, titolare del ristorante “Cortile di Venere” nella frazione di Bonagia, e di Rosa Gandolfo, alla guida di “Goodpizza” nel centro di Valderice. Le due cuoche hanno preso parte all’evento portando in Liguria competenza, passione e una solida conoscenza della tradizione culinaria siciliana.

La partecipazione è avvenuta grazie al Sodalizio Lady Chef, comparto della Federazione Italiana Cuochi, con il supporto dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi e della coordinatrice regionale Lady Chef, Rosi Napoli. Un lavoro di squadra che ha consentito alle due professioniste di promuovere i prodotti locali e l’identità gastronomica del territorio trapanese in una vetrina nazionale.

A congratularsi è stato il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, che ha espresso soddisfazione per la presenza delle due cuoche in un contesto di prestigio come Casa Sanremo, luogo di incontro tra cultura, arte e alta cucina durante la settimana sanremese.

Per Valderice si tratta di un riconoscimento significativo. In un momento in cui la promozione del territorio passa anche attraverso l’enogastronomia, la presenza a Sanremo diventa occasione per far conoscere sapori, materie prime e tradizioni che caratterizzano la provincia di Trapani.

L’amministrazione comunale e la comunità locale hanno espresso il proprio plauso per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano di chi, con professionalità, mantiene viva la tradizione culinaria siciliana innovandola.



