Scuola
06/03/2026 06:00:00

Scuola, ecco le scelte degli studenti siciliani. Uno su due al liceo. Più tempo pieno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/scuola-ecco-le-scelte-degli-studenti-siciliani-uno-su-due-al-liceo-piu-tempo-pieno-450.jpg

Sono 41.017 gli studenti siciliani iscritti al primo anno delle scuole superiori statali per l’anno scolastico 2026/2027. E anche quest’anno la tendenza è chiara: oltre uno su due sceglie il liceo.

Secondo i dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, il 61,88% degli iscritti alle superiori ha optato per un Liceo, in lieve crescita rispetto all’anno precedente (61,60%). Gli Istituti Tecnici raccolgono il 26,82% delle preferenze (in leggero calo), mentre gli Istituti Professionali si attestano all’11,30%, con una piccola crescita rispetto al 2025/2026.

Superiori: domina il Liceo Scientifico

Nel dettaglio, su 25.380 iscritti ai Licei, il percorso più scelto è lo Scientifico (con le sue diverse opzioni), che rappresenta il 26,08% del totale delle iscrizioni alle superiori.

Tra gli indirizzi liceali, il 23,7% degli studenti ha scelto lo Scientifico “tradizionale”, il 14,4% lo Scientifico opzione Scienze applicate e il 4,1% lo Scientifico a indirizzo sportivo.

 

 

Seguono:

-Scienze Umane (16,1% tra i licei)

-Classico (13,1%)

  • Linguistico (12,7%)
  • Artistico (6%)

 

Le iscrizioni al nuovo Liceo Made in Italy restano marginali, pari allo 0,10%.

Tecnici: Amministrazione e Informatica in testa

Negli Istituti Tecnici, scelti da 11.002 studenti, l’indirizzo più gettonato è Amministrazione, Finanza e Marketing, con il 20,7% delle iscrizioni.

Subito dopo Informatica e Telecomunicazioni (18,3%) ed Elettronica ed Elettrotecnica (10,6%).

Da segnalare che il 5,23% degli studenti dei Tecnici ha scelto un percorso quadriennale.

 

Professionali: quasi la metà sceglie l’Alberghiero

Tra i 4.635 iscritti agli Istituti Professionali, domina l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che raccoglie il 45,9% delle preferenze.

Al secondo posto Manutenzione e Assistenza Tecnica, con il 17,1%.

 

Un dato che conferma quanto il settore turistico-ricettivo continui a rappresentare uno sbocco formativo strategico per l’Isola.

Elementari: cresce il tempo pieno

Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, al primo anno della scuola primaria si contano 37.075 iscritti.

 

Il tempo pieno (40 ore settimanali) è stato richiesto dal 22,2% delle famiglie, in crescita. Tuttavia, la scelta prevalente resta quella delle 27 ore settimanali, indicata dal 59% delle famiglie.

Medie: stravince il tempo ordinario

Alla scuola secondaria di primo grado (medie) gli iscritti sono 41.948.

 

Qui il tempo ordinario a 30 ore settimanali domina con il 91,3% delle richieste, mentre il tempo prolungato fino a 40 ore è stato scelto solo dall’1,4% delle famiglie.

 

In sintesi, la fotografia delle iscrizioni per il 2026/2027 conferma la forte attrazione dei Licei in Sicilia, la tenuta dei Tecnici, la centralità dell’Alberghiero nei Professionali e un graduale interesse crescente per il tempo pieno alla primaria. Una mappa delle scelte che racconta aspirazioni, opportunità e tendenze del sistema scolastico regionale.

 









