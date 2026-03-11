Trapani o Firenze? L'errore sul sito del Libero Consorzio confonde gli elettori

Gli elettori trapanesi dovranno recarsi a Firenze per ritirare la tessera elettorale? Ovviamente no, ma a leggerlo sul sito ufficiale del Libero Consorzio Comunale di Trapani parrebbe proprio di sì.
Un curioso errore di "copia e incolla" è apparso nelle ultime ore sul portale istituzionale dell'ex Provincia. Nella sezione dedicata alle informazioni pratiche sulla tessera elettorale — il documento permanente indispensabile per votare e ottenere agevolazioni sui viaggi — il testo riporta indicazioni geografiche decisamente fuori mano per i residenti in Sicilia.
Un "trasloco" burocratico iimprobabile
Secondo quanto pubblicato nella sezione "Consegna agli elettori", chi non avesse ricevuto il documento al proprio domicilio dovrebbe ritirarlo presso l'Ufficio Elettorale di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria.
Peccato che la celebre piazza si trovi a oltre 800 chilometri di distanza, nel cuore di Firenze. L'errore, con ogni probabilità dovuto a una distrazione nel caricamento dei contenuti presi da altri portali comunali, specifica persino gli orari di apertura (con aperture straordinarie fino alle 22:00 la domenica del voto) che però appartengono alla logistica del capoluogo toscano.
Cosa devono fare i cittadini di Trapani?
Nonostante il refuso digitale, le regole di base restano valide. La tessera elettorale:
Viene consegnata a casa dal Comune di residenza.
Può essere ritirata dai familiari con delega e fotocopia del documento.
È necessaria per votare e per le agevolazioni sui trasporti.
Resta inteso che i cittadini di Trapani e provincia dovranno continuare a fare riferimento ai propri uffici elettorali comunali di appartenenza e non preparare le valigie per la Toscana.
Si attende ora che i tecnici del portale correggano la svista per evitare ulteriori dubbi tra i meno esperti.