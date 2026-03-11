Trapani o Firenze? L'errore sul sito del Libero Consorzio confonde gli elettori

11/03/2026 08:00:00

​Gli elettori trapanesi dovranno recarsi a Firenze per ritirare la tessera elettorale? Ovviamente no, ma a leggerlo sul sito ufficiale del Libero Consorzio Comunale di Trapani parrebbe proprio di sì.

​Un curioso errore di "copia e incolla" è apparso nelle ultime ore sul portale istituzionale dell'ex Provincia. Nella sezione dedicata alle informazioni pratiche sulla tessera elettorale — il documento permanente indispensabile per votare e ottenere agevolazioni sui viaggi — il testo riporta indicazioni geografiche decisamente fuori mano per i residenti in Sicilia.

​Un "trasloco" burocratico iimprobabile

​Secondo quanto pubblicato nella sezione "Consegna agli elettori", chi non avesse ricevuto il documento al proprio domicilio dovrebbe ritirarlo presso l'Ufficio Elettorale di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria.

​Peccato che la celebre piazza si trovi a oltre 800 chilometri di distanza, nel cuore di Firenze. L'errore, con ogni probabilità dovuto a una distrazione nel caricamento dei contenuti presi da altri portali comunali, specifica persino gli orari di apertura (con aperture straordinarie fino alle 22:00 la domenica del voto) che però appartengono alla logistica del capoluogo toscano.

​

Cosa devono fare i cittadini di Trapani?

​Nonostante il refuso digitale, le regole di base restano valide. La tessera elettorale:

​Viene consegnata a casa dal Comune di residenza.

Può essere ritirata dai familiari con delega e fotocopia del documento.

​

È necessaria per votare e per le agevolazioni sui trasporti.

​Resta inteso che i cittadini di Trapani e provincia dovranno continuare a fare riferimento ai propri uffici elettorali comunali di appartenenza e non preparare le valigie per la Toscana.

Si attende ora che i tecnici del portale correggano la svista per evitare ulteriori dubbi tra i meno esperti.



