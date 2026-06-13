Incendio a Montagna Grande, il rogo non è ancora spento

13/06/2026 22:22:00

Continua a bruciare Montagna Grande. A distanza di diverse ore dall'inizio del vasto incendio che ha interessato il territorio tra Trapani e Salemi, il fronte del fuoco non è ancora completamente spento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti delle 21, tutti i mezzi aerei impiegati durante la giornata sono rientrati alle rispettive basi, ad eccezione dell'elicottero dell'Aeronautica Militare, rimasto operativo a supporto delle squadre a terra. Sul posto restano due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, impegnate nella protezione delle abitazioni e degli ovili presenti nelle aree più vicine all'incendio.

Nel corso della giornata erano intervenuti due Canadair, diversi elicotteri della flotta regionale, un elicottero della flotta statale, il Corpo Forestale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. L'area più delicata è stata quella di contrada Ardigna, dove le fiamme hanno minacciato proprietà rurali e zone abitate. Non si sono rese necessarie evacuazioni.

Il sindaco di Salemi: "Nessun cittadino è a rischio"

Per tutta la giornata il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, ha seguito l'evoluzione dell'emergenza in costante contatto con la Prefettura di Trapani.

"Le squadre di terra stanno lavorando instancabilmente per impedire la propagazione del fuoco verso Ardignotta e Polizo", ha spiegato il primo cittadino, che ha disposto l'intervento della Protezione Civile e della Polizia Municipale per verificare eventuali rischi per le abitazioni.

"Al momento, fortunatamente, non risultano cittadini a rischio", ha rassicurato Scalisi.

"Se il rogo è doloso, è un gesto criminale"

Il sindaco ha inoltre sottolineato che, da una prima valutazione, le fiamme sembrerebbero essersi originate fuori dal territorio comunale di Salemi, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.

Scalisi ha però usato parole molto dure sull'eventuale origine dolosa dell'incendio.

"Se confermata la natura dolosa — e il precedente del 2020 impone di considerarla seriamente — si tratta di una mano criminale che ha colpito ancora una volta un polmone verde della nostra comunità. Un patrimonio di tutti, che non appartiene a nessuno e appartiene a ciascuno di noi".

Il primo cittadino auspica che, una volta concluse le operazioni di spegnimento, venga fatta piena luce sulle cause del rogo.

Il ringraziamento ai soccorritori

Scalisi ha infine rivolto un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati sul campo: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile, Polizia Municipale e squadre antincendio che per l'intera giornata hanno lavorato tra fumo, caldo e vento per contenere l'avanzata delle fiamme.

Le operazioni di monitoraggio e bonifica proseguiranno anche durante la notte. L'obiettivo resta quello di impedire eventuali riprese dell'incendio e mettere definitivamente in sicurezza l'area di Montagna Grande, uno dei più importanti polmoni verdi della Sicilia occidentale.



