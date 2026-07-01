Il caso MAB non si spegne: il Comitato "Saline Comuni" torna all'attacco e rilancia la battaglia

01/07/2026 16:30:00

Sembrava destinata ad avviarsi verso la conclusione la lunga vicenda della candidatura delle Saline di Sicilia a Riserva della Biosfera MaB UNESCO. Dopo settimane di polemiche, l'esclusione del porto di Trapani dal perimetro della candidatura aveva infatti rappresentato il punto di mediazione tra il Comitato promotore e il sistema portuale.

Ma il dossier resta tutt'altro che chiuso.

A riaccendere il confronto è adesso il Comitato Saline Comuni, che con un duro documento diffuso il 29 giugno torna ad attaccare l'amministrazione comunale di Paceco e, più in generale, il metodo con cui è stato costruito il progetto MaB.

Una vicenda che divide il territorio

Negli ultimi due mesi il progetto UNESCO è diventato uno dei temi politici più discussi nel Trapanese.

La candidatura, promossa dalla Camera di Commercio insieme ai Comuni di Trapani, Marsala, Paceco e Misiliscemi, oltre che dagli enti gestori delle due riserve naturali, nasce con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento UNESCO per l'area delle saline tra Trapani e Marsala.

Fin dall'inizio, però, il percorso è stato accompagnato da forti resistenze.

Prima sono stati i produttori di sale della Sosalt a lamentare uno scarso coinvolgimento nelle decisioni. Poi è arrivata la netta opposizione del cluster portuale e dell'Autorità di Sistema Portuale guidata da Annalisa Tardino, preoccupati che il riconoscimento potesse tradursi in nuovi ostacoli allo sviluppo dello scalo.

Dopo un confronto istituzionale a Palermo si è quindi deciso di modificare il perimetro della candidatura, escludendo il porto e la zona industriale.

Successivamente anche il presidente del Consiglio comunale di Trapani, Alberto Mazzeo, ha contestato il metodo seguito, denunciando il mancato coinvolgimento dell'assemblea cittadina nelle scelte strategiche.

Nel frattempo il sindaco Giacomo Tranchida ha confermato il sostegno politico al progetto, chiedendo però un percorso molto più partecipato e la predisposizione condivisa del Piano di Gestione.

Il Comitato: "A Paceco immobilismo politico"

Adesso il fronte critico si sposta su Paceco.

Secondo il Comitato Saline Comuni, il sindaco Aldo Grammatico avrebbe mantenuto un atteggiamento di totale immobilismo sulla vicenda, ignorando sia una precedente istanza di verifica presentata da un cittadino il 26 marzo sia le proposte avanzate dallo stesso Comitato per rafforzare le garanzie a tutela della popolazione.

Nel documento si evidenzia come, a differenza del Comune di Trapani, che avrebbe recepito parte delle osservazioni inserendole nei propri atti, l'amministrazione di Paceco avrebbe scelto di non intervenire.

Le critiche all'incontro di Nubia

Il Comitato punta il dito anche contro l'assemblea pubblica organizzata il 1° giugno al Multisala di Nubia.

Secondo gli estensori del documento, l'incontro avrebbe evidenziato un forte deficit informativo. Viene contestata in particolare la mancanza di una zonizzazione definitiva e di indicazioni chiare sulle possibili conseguenze della candidatura, oltre al fatto che cittadini e operatori sarebbero stati invitati a reperire autonomamente informazioni sul progetto.

Al centro delle critiche rimane soprattutto il tema dei vincoli.

Pur riconoscendo che formalmente il programma MaB non introduce nuove limitazioni, il Comitato continua a manifestare preoccupazione per il modo in cui gli enti gestori potrebbero interpretare le norme già esistenti nelle future procedure autorizzative.

Nubia come simbolo

Gran parte del documento è dedicata proprio alla frazione di Nubia, indicata come esempio delle difficoltà burocratiche vissute negli ultimi anni.

Il Comitato richiama il caso dell'ex cantina oggi trasformata nel Multisala, sostenendo che il recupero dell'immobile sarebbe stato possibile solo dopo un lungo percorso amministrativo caratterizzato da pareri negativi, ritardi e costosi contenziosi. Un episodio che, secondo gli estensori della nota, dimostrerebbe le difficoltà già oggi esistenti nell'applicazione dei vincoli ambientali.

L'appello alla politica

Il documento si conclude con un appello rivolto sia al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, sia alla deputazione regionale trapanese.

Al primo viene chiesto di farsi promotore di una verifica istituzionale sull'istanza presentata il 26 marzo e di coinvolgere anche i sindaci di Paceco e Misiliscemi.

Ai parlamentari regionali, invece, il Comitato chiede di presentare interrogazioni e richieste di accesso agli atti affinché venga fatta piena chiarezza sull'intero iter della candidatura.

Una partita ancora aperta

La candidatura MaB UNESCO, dunque, continua a dividere il territorio.

Da una parte il Comitato promotore ribadisce che il riconoscimento rappresenterebbe una grande opportunità di sviluppo sostenibile e che non comporterebbe nuovi vincoli normativi.

Dall'altra restano vive le preoccupazioni di una parte del mondo produttivo, dei comitati civici e di alcune istituzioni locali, che chiedono maggiori garanzie, trasparenza e un coinvolgimento più ampio nelle decisioni.

La sensazione è che, anche se il progetto ha ormai superato la fase più critica rappresentata dallo scontro sul porto, il confronto politico e istituzionale sia tutt'altro che concluso.



