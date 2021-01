13 gennaio: visita medica di idoneità sportiva a prezzo agevolato al Centro Salute

04/01/2021 10:00:00

Il Centro Salute - Medical Center sempre attento alla salute di tutti, ha rinnovato per gennaio le giornate preventive a prezzo agevolato, garantendo puntualità, nessun tempo di attesa, sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per prevenire il contagio da Covid_19.

Il 13 gennaio, infatti, sarà presente al Centro Salute – Medical Center, il Dott. Saladino medico dello sport.

Il medico dello sport, Dott. Saladino, effettuerà delle visita di idoneità sportiva per il rilascio della certificazione di idoneità sia agonistica che non agonistica.

Svolgere attività fisica in tutta sicurezza è davvero importante per tutelare la nostra salute, pertanto, è necessario eseguire visite mediche sportive periodiche solo presso centri specializzati come il Centro Salute.

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Salute - Medical Center: Corso Gramsci, 157 – 91025 Marsala TP

Tel: +39 (0923) 1855079 - Cell.: +39 329 854 8311

Sito internet: www.ilcentrosalute.it

Facebook: www.facebook.com/ilcentrosalute

Instagram: www.instagram.com/ilcentrosalute.it