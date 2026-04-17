Il Marsala 1912 cala il tris al San Vito Lo Capo conquistando gli ottavi di Coppa Italia
Il primo, vero verdetto ufficiale della stagione sorride in grande stile agli...
Automobilismo: tragedia alla...
Il femminicidio di Lorena...
In Italia mancano 4.807 infermieri rispetto al fabbisogno...
Si sono conclusi gli Stati Generali di Controcorrente ad...
Un volo di circa...
Il primo, vero verdetto ufficiale della stagione sorride in grande stile agli...
Tutto pronto per la seconda edizione del “Festival Pantelleria...
Castellammare, il mare e la...
Una domenica tragica per il mondo dei motori in Sicilia. A poche ore dal...
Il 4 settembre il governo...
La vettura numero 54 parte alle 11.36. Un minuto dopo, dalla postazione...
Se il buongiorno si vede dal mattino, per il Trapani Calcio la nuova stagione...
Belmonte Mezzagno si ferma e si stringe nel dolore per la morte di Giuseppe...
Sono Giuseppe Bisconti e...
Il Comune di Erice proclama il lutto cittadino dopo il tragico incidente...
Intervista al presidente del consiglio comunale di Marsala, Giovanni Maniscalco
Non si spegne lo scontro politico a Valderice dopo l'approvazione...
Sono due giovani spettatori di 18 e 20 anni le vittime del gravissimo...
È morto alla soglia dei cento anni Arturo Ungaro, storico maresciallo...
"Motorsport is dangerous". È scritto così, in maniera...
Incidente questa mattina a Marsala. Un ragazzo di 18 anni, a bordo di uno...
La crisi dell’acqua a Trapani cambia ancora una volta forma, ma...
Prima i giovani, prima lo sport di base, poi i risultati agonistici....
Tragedia sul lavoro nelle campagne di Alcamo. Stefano Palumbo, 67...
Diritto, impresa, turismo e letteratura. Quattro mondi diversi, uniti da un filo comune: raccontare una Sicilia che...
Misiliscemi dedica una serata alla legalità, alla giustizia e alla memoria. Lunedì 14 settembre, alle 19,...
Un ispettore della Polizia penitenziaria è stato colpito al volto da olio bollente lanciato da un detenuto nel...
Monte Erice Storica, oggi la gara: Riolo davanti a tutti nelle proveTutto pronto per la giornata decisiva della 11ª...
La Sicilia occidentale torna protagonista sulla televisione nazionale. Da lunedì 7 settembre, alle 20.10 su Rai...
Ci saranno anche undici parti civili provenienti da Marsala alla prima udienza preliminare che, davanti al Gup del...
Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo un violento...
L’estate non ha letto il calendario. Oggi, domenica 6 settembre, la Sicilia vivrà un’altra giornata...
Tramonti da cartolina, ma basta abbassare lo sguardo. Lungo alcuni tratti delle rive dello Stagnone di Marsala si...
Dai rifiuti alle energie rinnovabili, passando per illuminazione pubblica ed efficientamento degli impianti sportivi....
Favignana continua a fare innamorare chi arriva alle Egadi, anche quando il viaggio per raggiungerla richiede auto,...
A Petrosino la Comunità Energetica Rinnovabile fa un altro passo avanti e comincia a prendere forma concreta. Il...
Alla Monte Erice basta un niente per cambiare tutto. Cinque piloti racchiusi in poco più di cinque secondi,...
La vendemmia 2026 non è ancora formalmente conclusa, ma nella Sicilia occidentale c’è già...
Sarà una vera experience sul filo del mito: che qui a Segesta ha il volto della giovane troiana Egesta che fugge...
Continua senza pausa la preparazione del Mazara calcio in sede. Il raduno della squadra ha avuto inizio il 3 agosto e...
A pochi giorni dal ritorno in classe, si riapre il dibattito a Trapani sul servizio Asacom, l’assistenza...
Castellammare del Golfo è stata selezionata come unico borgo siciliano in gara a “Il Borgo dei...
A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, ritorna l’incognita a Trapani sull’avvio del...
Un passeggero decisamente fuori programma sul volo da Lampedusa a Palermo. Nelle fasi finali del viaggio, a bordo...
È Francesca Aiuto la vincitrice della seconda edizione del premio “Salvatore Morselli”, istituito...
Continua ad aumentare il costo del carburante in Italia, e in Sicilia si registrano i prezzi tra i più alti del...
Non fu un incidente, né un decesso provocato dalla droga. Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta lo scorso 14 agosto nel...
Quattro mesi di lavoro, quattro mesi senza stipendio. È la situazione denunciata dalla Funzione pubblica...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Arcangelo Giammartino, Cavaliere della Repubblica,...
Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 6, sulla Strada Statale 115 a Mazara...
Mazara, rimborso spese di viaggio per gli studenti pendolari: domande entro il 30 novembreC’è tempo fino...
Circa 37 milioni di euro di anticipi destinati alle aziende agricole siciliane. La Regione ha autorizzato i...
Meno voli durante l’inverno e biglietti più cari all’orizzonte. Ryanair corre ai ripari davanti...
Sembra “Totò cerca casa”, ma per i tifosi granata c’è ben poco da ridere. Dove gioca il...
Il 95% delle aule siciliane non ha climatizzatori o sistemi di ventilazione meccanica controllata. Ma, nonostante il...
Avrebbe abusato di un bambino che, all’epoca dei fatti, aveva meno di dieci anni. I Carabinieri della Compagnia...