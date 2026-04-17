Editoriali | 07/09/2026

La dignità del tempo che rimane: la mia esperienza all'hospice di Salemi

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Mio padre, Ignazio Antonio Di Girolamo, è morto alle ore 22 e 10 di giovedì 27 Agosto 2026.  Avrei potuto usare una di quelle espressioni con cui spesso cerchiamo di rendere la morte meno definitiva: “è volato in cielo”, oppure “ha concluso il...



In Agenda
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Colori nel Vento

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10/09/2026 - 13/09/2026

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Fishtuna 2026 a Favignana: tre giorni tra tonno, cucina, musica e mare

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11/09/2026 - 13/09/2026

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Egadi Jazz&Co

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27/09/2026 - 27/09/2026

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Favignana, Egadi Euphoria 2026: gli eventi dal 24 agosto al 10 settembre

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24/08/2026 - 10/09/2026

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Cous Cous Fest 2026 a San Vito Lo Capo: dieci giorni di gusto, musica e culture

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18/09/2026 - 27/09/2026

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San Vito Lo Capo, torna Fitness on the Beach: sport sul mare fino a settembre

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01/06/2026 - 30/09/2026

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Al Museo San Rocco di Trapani la mostra “Il mondo è uno”

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17/04/2026 - 10/10/2026



Native | 04/09/2026
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Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 01/09/2026
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Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
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Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Se ne sono andati
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Marsala, addio al maresciallo Arturo Ungaro. Una vita al servizio della...


Editoriali
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La dignità del tempo che rimane: la mia esperienza all'hospice di Salemi



Lavoro
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Marsala, senza stipendio i lavoratori delle cooperative sociali. Cgil...

Salute e Benessere
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Castelvetrano, incontro con il neurochirurgo Adorno su colonna vertebrale...

Libri e fuffa
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Sulla Sinistra che sa tutto, ma non ha compreso niente
 

Caramelle
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I giovani, la violenza, la povertà educativa

International News
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Inside the €200 Million Financial Network Linked to Messina Denaro

La Rubrica di Prode
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L'Europa investe sulla cultura. E Marsala cosa aspetta?

PUNTIDIVISTA. A cura di Anna Maria Tranchida
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Crans Montana: quando la tragedia nasce dall’impossibilità di...

Scuola
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Trapani, anche quest'anno il servizio Asacom nelle scuole è...

Meteo
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Meteo Sicilia oggi 6 settembre: il caldo non molla, nel trapanese è...

TrovoLavoro
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Castelvetrano: l'Aias cerca due Neuropsicomotricisti...

Cose di musica
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Alcamo, Alessandro Presti chiude “Alcamo in Jazz” con un...

Motori & dintorni
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Quel silenzio dopo il rombo. La Monte Erice si ferma per lutto

Tra le righe
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“Armadio di famiglia”, Gianni Denaro e l’autofiction...

Innovazione
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Anna Grassellino ai vertici del Fermilab: la scienziata marsalese...

Animali & Ambiente
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Marsala, Enrico Rizzi sul delfino trascinato: “Scena indegna. Chi...

L'Alfiere
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Meloni, Ruggieri e il "governo" Patti: le strane alleanze della...

Uomini e Dei
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La sofferenza dell'innocente

Politica
06/09/2026
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Valderice, il bilancio accende lo scontro. Le opposizioni: «Otto mesi di ritardo, nessuna visione»

Non si spegne lo scontro politico a Valderice dopo l'approvazione...

Cronaca » Incidenti
06/09/2026
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Sono due giovani spettatori le vittime della tragedia della Monte Erice

 Sono due giovani spettatori di 18 e 20 anni le vittime del gravissimo...

Se ne sono andati
06/09/2026
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Marsala, addio al maresciallo Arturo Ungaro. Una vita al servizio della città

È morto alla soglia dei cento anni Arturo Ungaro, storico maresciallo...

Motori & dintorni
06/09/2026
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Quel silenzio dopo il rombo. La Monte Erice si ferma per lutto

"Motorsport is dangerous". È scritto così, in maniera...

Cronaca » Incidenti
06/09/2026
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Incidente a Marsala: 18enne in scooter si scontra con un'auto e finisce in ospedale

Incidente questa mattina a Marsala. Un ragazzo di 18 anni, a bordo di uno...

Cittadinanza
06/09/2026
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Trapani, acqua contaminata: si delinea la via d’uscita. Ma 150 utenze restano chiuse

La crisi dell’acqua a Trapani cambia ancora una volta forma, ma...

Istituzioni » Dal Libero Consorzio
06/09/2026
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Trapani, Quinci incontra la HE Basket: "Prima lo sport di base, poi l'agonismo"

Prima i giovani, prima lo sport di base, poi i risultati agonistici....

Cronaca
06/09/2026
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Tragedia ad Alcamo, 67enne muore incastrato in una vendemiatrice. C'è un ferito grave

Tragedia sul lavoro nelle campagne di Alcamo. Stefano Palumbo, 67...

Cultura | 06/09/2026

Custonaci, ecco i vincitori della decima edizione del Premio Riviera dei Marmi 

Diritto, impresa, turismo e letteratura. Quattro mondi diversi, uniti da un filo comune: raccontare una Sicilia che...

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Istituzioni » Dai Comuni | 06/09/2026

A Misiliscemi si presenta il libro "Il Contagio" di Massimo Iervolino

Misiliscemi dedica una serata alla legalità, alla giustizia e alla memoria. Lunedì 14 settembre, alle 19,...

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Economia | 06/09/2026

Trapani, olio bollente contro un ispettore in carcere. I sindacati: “Situazione fuori controllo”

Un ispettore della Polizia penitenziaria è stato colpito al volto da olio bollente lanciato da un detenuto nel...

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Motori & dintorni | 06/09/2026

Monte Erice, partita la 68^ edizione: tra le storiche Riolo davanti a tutti in prova

Monte Erice Storica, oggi la gara: Riolo davanti a tutti nelle proveTutto pronto per la giornata decisiva della 11ª...

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Cultura » Tempo libero | 06/09/2026

Da Gibellina a Marsala. "Il Provinciale" riparte dalla provincia di Trapani

La Sicilia occidentale torna protagonista sulla televisione nazionale. Da lunedì 7 settembre, alle 20.10 su Rai...

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Cronaca » Giudiziaria | 06/09/2026

Strage di Brandizzo. Parte il processo: tra le vittime il marsalese Saverio Lombardo

Ci saranno anche undici parti civili provenienti da Marsala alla prima udienza preliminare che, davanti al Gup del...

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Cronaca » Incidenti | 06/09/2026

Scontro frontale tra due auto: quattro feriti, grave un bimbo di 5 anni

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo un violento...

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Cronaca » Meteo | 06/09/2026

Meteo Sicilia oggi 6 settembre: il caldo non molla, nel trapanese è più sopportabile

L’estate non ha letto il calendario. Oggi, domenica 6 settembre, la Sicilia vivrà un’altra giornata...

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Cittadinanza | 06/09/2026

Marsala, rifiuti e relitti sulle rive dello Stagnone: «La Riserva non è una discarica»

Tramonti da cartolina, ma basta abbassare lo sguardo. Lungo alcuni tratti delle rive dello Stagnone di Marsala si...

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Istituzioni » Dai Comuni | 06/09/2026

Alcamo, conclusa la missione in Tunisia del sindaco Surdi per il progetto Eco-Villes

Dai rifiuti alle energie rinnovabili, passando per illuminazione pubblica ed efficientamento degli impianti sportivi....

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Economia | 05/09/2026

Favignana tra le mete più richieste tra i dipendenti di Poste Italiane

Favignana continua a fare innamorare chi arriva alle Egadi, anche quando il viaggio per raggiungerla richiede auto,...

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Istituzioni » Dai Comuni | 05/09/2026

Petrosino, nasce la Comunità Energetica: approvati Statuto e Atto costitutivo  

A Petrosino la Comunità Energetica Rinnovabile fa un altro passo avanti e comincia a prendere forma concreta. Il...

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Motori & dintorni | 05/09/2026

68^ Monterice, Fazzino guida le prove davanti a Caruso e al Marsalese Conticelli

Alla Monte Erice basta un niente per cambiare tutto. Cinque piloti racchiusi in poco più di cinque secondi,...

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Economia » Agroalimentare | 05/09/2026

Vendemmia 2026, allarme per le cantine sociali: "E' la tempesta perfetta"

La vendemmia 2026 non è ancora formalmente conclusa, ma nella Sicilia occidentale c’è già...

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Cultura » Tempo libero | 05/09/2026

Segesta, ingresso gratuito domenica. Visita ispirata al mito della fondazione

Sarà una vera experience sul filo del mito: che qui a Segesta ha il volto della giovane troiana Egesta che fugge...

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Sport » Calcio | 05/09/2026

Promozione: il Mazara continua la preparazione. Ecco l'organico 2026/27

Continua senza pausa la preparazione del Mazara calcio in sede. Il raduno della squadra ha avuto inizio il 3 agosto e...

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Cittadinanza | 05/09/2026

Asacom, la Garante: «Basta allarmismi, le famiglie meritano certezze»

A pochi giorni dal ritorno in classe, si riapre il dibattito a Trapani sul servizio Asacom, l’assistenza...

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Cultura » Tempo libero | 05/09/2026

Castellammare del Golfo rappresenterà la Sicilia a “Il Borgo dei Borghi” su Rai 3

Castellammare del Golfo è stata selezionata come unico borgo siciliano in gara a “Il Borgo dei...

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Scuola | 05/09/2026

Trapani, anche quest'anno il servizio Asacom nelle scuole è un'incognita

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, ritorna l’incognita a Trapani sull’avvio del...

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Cronaca » Piccole Storie | 05/09/2026

Sul volo Lampedusa-Palermo un insolito passeggero: un raro serpente

Un passeggero decisamente fuori programma sul volo da Lampedusa a Palermo. Nelle fasi finali del viaggio, a bordo...

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Sport » Automobilismo | 05/09/2026

Monte Erice: a Francesca Aiuto la seconda edizione del premio Salvatore Morselli

È Francesca Aiuto la vincitrice della seconda edizione del premio “Salvatore Morselli”, istituito...

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Economia | 05/09/2026

Carburante, in Sicilia tra i prezzi più alti. A Pantelleria 2,80 per il gasolio

Continua ad aumentare il costo del carburante in Italia, e in Sicilia si registrano i prezzi tra i più alti del...

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Cronaca » Nera | 05/09/2026

Svolta sulla morte di Melissa. E' stata uccisa

Non fu un incidente, né un decesso provocato dalla droga. Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta lo scorso 14 agosto nel...

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Economia » Lavoro | 05/09/2026

Marsala, senza stipendio i lavoratori delle cooperative sociali. Cgil chiede l'intervento della Sindaca Patti

 Quattro mesi di lavoro, quattro mesi senza stipendio. È la situazione denunciata dalla Funzione pubblica...

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Se ne sono andati | 05/09/2026

Marsala, addio al Cavaliere Arcangelo Giammartino. Per 38 anni nella Polizia di Stato

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Arcangelo Giammartino, Cavaliere della Repubblica,...

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Cronaca » Incidenti | 05/09/2026

Brutto incidente a Mazara, auto contro un tir sulla SS115: tre persone ferite

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 6, sulla Strada Statale 115 a Mazara...

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Istituzioni » Dai Comuni | 05/09/2026

Mazara, rimborso spese di viaggio per gli studenti e contributi per i libri di testo

Mazara, rimborso spese di viaggio per gli studenti pendolari: domande entro il 30 novembreC’è tempo fino...

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Istituzioni » Dalla Regione | 05/09/2026

Agricoltura, 37 milioni di anticipi PAC alle aziende siciliane

 Circa 37 milioni di euro di anticipi destinati alle aziende agricole siciliane. La Regione ha autorizzato i...

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Economia » Trasporti | 05/09/2026

Caro carburante, Ryanair tagli i voli invernali. E i biglietti costeranno di più

Meno voli durante l’inverno e biglietti più cari all’orizzonte. Ryanair corre ai ripari davanti...

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Sport » Calcio | 05/09/2026

Trapani cerca casa. Domani gioca a Capaci a porte chiuse

Sembra “Totò cerca casa”, ma per i tifosi granata c’è ben poco da ridere. Dove gioca il...

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Scuola | 05/09/2026

Scuola, il caldo non ferma la campanella. In Sicilia il 95% delle aule senza climatizzatori

Il 95% delle aule siciliane non ha climatizzatori o sistemi di ventilazione meccanica controllata. Ma, nonostante il...

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Cronaca | 05/09/2026

Violenza sessuale su un bambino di 10 anni, arrestato un uomo in Sicilia

Avrebbe abusato di un bambino che, all’epoca dei fatti, aveva meno di dieci anni. I Carabinieri della Compagnia...

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Meteo

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Meteo Sicilia oggi 6 settembre: il caldo non molla, nel trapanese è...

Lettere & Opinioni
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"Sulla sinsistra che sa tutto..."



Cittadinanza
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Trapani, acqua contaminata: si delinea la via d’uscita. Ma 150...

Antimafia
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Libero Grassi, 35 anni dopo. Schifani: «Denunciare è il primo...

Istituzioni
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Da Marsala a Milano: il SIM Carabinieri saluta il capitano Alfonso...



Economia
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Trapani, olio bollente contro un ispettore in carcere. I sindacati:...

Politica
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Sicilia verso le Regionali, La Vardera non molla. Il PD prepara il suo...

Cronaca
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La Tragedia alla Monte Erice, l'auto vola per 60 metri e piomba sugli...



Cultura
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Custonaci, ecco i vincitori della decima edizione del Premio Riviera dei...

Rubriche
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Non solo cucina. La quarantena è servita a resettare le nostre vite?

Rassegna Stampa
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Agrigento capitale italiana (sgrammaticata) della cultura: il cartello con...

Calcio

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Trapani, debutto da incubo in Serie D: la Vibonese vince 4-0. E Antonini...

Volley

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Il Marsala Volley ad Agrigento per misurarsi al Memorial Pietro Murania

Mezzogiorno

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Targhe polacche a Napoli, il trucco anti-Rc auto che ora rischia di...

Basket

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GolfoBasket Woman Alcamo, al via la nuova stagione di Serie A2

Atletica

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Volata Napola-Mokarta, oltre 300 partecipanti. Vince il burundese Therence...

Automobilismo

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Tragedia alla Monte Erice, le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol...

CALCIO A 5

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Marsala Futsal, al via la nuova stagione con tante novità e nuovi...

Tennis

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Tennis, il palermitano Federico Cinà debutta agli US Open

Biliardo

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Biliardo: Emanuel Cucchiara per la quinta volta consecutiva Campione...

Viaggi
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Natura, arte, cultura. Viaggio in Sicilia, uno scrigno di tesori da...

Pallamano

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L'Handball Erice al Torneo di Leno: arrivano le prime sfide italiane

Dediche e pensieri
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Marsala, trent’anni dopo la maturità si ritrova la III B del...

L'economia

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I precari assunti per il Covid in Sicilia vogliono essere stabilizzati

Università

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Il Consorzio Universitario Trapanese partner di "Incontri...

Il pediatra consiglia

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Primo punto di intervento pediatrico in Sicilia, un'opportunità...

Prevenzione

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Giornata del rene, screening tra gli studenti del G.B. Amico di Trapani

Giornalismo

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Trapani, CoreTv pronta a partire: autorizzato il canale 87 

Trapani e dintorni

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Trapani, le vittime della criminalità organizzata rivivono nel...

Petrosino

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A Petrosino si presentano le domande per i Cantieri di Servizi

Mazara del Vallo

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Visite gratuite a Mazara per la Giornata Internazionale della Guida...

Valle del Belice

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A Selinunte, flash mob in spiaggia per la Palestina. Musica e colori per...

Isole

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"Pantelleria vola": la magia degli aquiloni per...