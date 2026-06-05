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Scuola
05/06/2026 15:51:00

Marsala, cade un pezzo di controsoffitto al Pascasino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780667853-0-marsala-cade-un-pezzo-di-controsoffitto-al-pascasino.jpg

Nessun ferito, nessuna aula coinvolta e nessuno si trovava nella stanza al momento del cedimento. Ma l'episodio avvenuto al Liceo Pascasino "Giovanni XXIII" di Marsala suscita preoccupazione e reazioni.

A intervenire sono la Uil Trapani e la Uil Scuola Trapani, che chiedono interventi urgenti sulla sicurezza degli edifici scolastici dopo il crollo di una porzione del controsoffitto all'interno di un ufficio della segreteria nella sede centrale di via Vaccari.

"Siamo stanchi di parlare di tragedie sfiorate e di affidare la vita delle persone alla pura fatalità", affermano il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino e il segretario territoriale della Uil Scuola Fulvio Marino. "Questo è l'ennesimo caso di edilizia scolastica fatiscente che mette in serio pericolo personale e alunni".

Secondo quanto riferito dal sindacato, il cedimento è avvenuto poco dopo la fine dell'orario di lavoro del personale amministrativo. Tuttavia, dalla scuola precisano che il crollo ha interessato esclusivamente una porzione del controsoffitto di un ufficio e che all'interno del locale non era presente nessuno al momento dell'accaduto.

 

Area subito chiusa e lavori già programmati

 

Dalla dirigenza scolastica fanno sapere che l'area interessata è stata immediatamente interdetta e messa in sicurezza. Nelle ore successive è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente proprietario dell'immobile.

La scuola sottolinea inoltre di avere già segnalato da tempo alla Provincia la presenza di infiltrazioni d'acqua nella zona interessata dal cedimento. Proprio per questo motivo erano già stati programmati interventi di manutenzione che sarebbero dovuti partire nei prossimi giorni.

L'episodio, quindi, non sarebbe stato improvviso né sconosciuto agli uffici competenti, ma si inserisce in una situazione già monitorata e per la quale erano stati pianificati lavori di ripristino.

 

La posizione della Uil

 

La Uil insiste sulla necessità di accelerare gli interventi sull'edilizia scolastica. "La sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare una priorità assoluta dell'agenda politica locale e nazionale", affermano Macaddino e Marino, annunciando che il sindacato seguirà da vicino l'evolversi della vicenda e chiederà che vengano accertate eventuali responsabilità.

 



Scuola | 2026-06-05 15:51:00
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