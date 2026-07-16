Maturità 2026. Le eccellenze dell'Abele Damiani di Marsala: ecco chi ha preso 100

Sono dodici gli studenti dell'Istituto Abele Damiani di Marsala che quest'anno hanno raggiunto il massimo dei voti all'esame di Stato: 10 hanno ottenuto 100/100, mentre 2 hanno conquistato anche la lode. Un risultato che premia l'impegno, la determinazione e la qualità del percorso formativo dei diplomati dei diversi indirizzi dell'istituto, dall'Agrario all'Alberghiero fino ai Servizi Commerciali.
Ecco i nomi degli studenti eccellenti dell'Istituto Abele Damiani:
Con 100/100 e lode:
Rosario Amato, Mario Angileri (5ªZ – Viticoltura ed Enologia, Istituto Tecnico Agrario – Corso Serale)
Con 100/100:
Salvatore Scibilia (5ªB – Viticoltura ed Enologia, Istituto Tecnico Agrario – Diurno)
Vincenzo Bilardello, Antonio Domenico Parrinello, Marilena Rallo (5ªZ – Viticoltura ed Enologia, Istituto Tecnico Agrario – Corso Serale)
Karol Ferro (5ªD – Enogastronomia, Istituto Professionale Alberghiero – Diurno)
Silvestro Ivan Abruzzo, Manuel Andrei Caltea (5ªV – Enogastronomia, Istituto Professionale Alberghiero – Corso Serale)
Jonathan Migliore, Antonio Putaggio (5ªS – Sala e Vendita, Istituto Professionale Alberghiero – Corso Serale)
Sofia Titone (5ªBS – Odontotecnico, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali)
Complimenti a tutti gli studenti per il risultato raggiunto e un in bocca al lupo per il futuro