Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
16/07/2026 18:00:00

Maturità 2026. Le eccellenze dell'Abele Damiani di Marsala: ecco chi ha preso 100

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/maturita-2026-le-eccellenze-dell-abele-damiani-di-marsala-ecco-chi-ha-preso-100-450.jpg

Sono dodici gli studenti dell'Istituto Abele Damiani di Marsala che quest'anno hanno raggiunto il massimo dei voti all'esame di Stato: 10 hanno ottenuto 100/100, mentre 2 hanno conquistato anche la lode. Un risultato che premia l'impegno, la determinazione e la qualità del percorso formativo dei diplomati dei diversi indirizzi dell'istituto, dall'Agrario all'Alberghiero fino ai Servizi Commerciali.

 

Ecco i nomi degli studenti eccellenti dell'Istituto Abele Damiani:

 

Con 100/100 e lode:

Rosario Amato, Mario Angileri (5ªZ – Viticoltura ed Enologia, Istituto Tecnico Agrario – Corso Serale)

 

Con 100/100:

Salvatore Scibilia (5ªB – Viticoltura ed Enologia, Istituto Tecnico Agrario – Diurno)

Vincenzo Bilardello, Antonio Domenico Parrinello, Marilena Rallo (5ªZ – Viticoltura ed Enologia, Istituto Tecnico Agrario – Corso Serale)

Karol Ferro (5ªD – Enogastronomia, Istituto Professionale Alberghiero – Diurno)

Silvestro Ivan Abruzzo, Manuel Andrei Caltea (5ªV – Enogastronomia, Istituto Professionale Alberghiero – Corso Serale)

Jonathan Migliore, Antonio Putaggio (5ªS – Sala e Vendita, Istituto Professionale Alberghiero – Corso Serale)

Sofia Titone (5ªBS – Odontotecnico, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali)

 

Complimenti a tutti gli studenti per il risultato raggiunto e un in bocca al lupo per il futuro

 









Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185223-0-da-marsala-a-favignana-la-rete-commerciale-internazionale-di-colomba-bianca-scopre-il-territorio.jpg

Da Marsala a Favignana: la rete commerciale internazionale di Colomba...

Native | 14/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784036736-0-favignana-massimo-cultraro-apre-odissee-di-ieri-e-di-oggi-raccontando-il-mondo-prima-di-omero.jpg

Favignana, Massimo Cultraro apre Odissee di ieri e di oggi raccontando il...