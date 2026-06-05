Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/06/2026 17:40:00

Valderice:  a rischio il finanziamento del porto di Bonagia. Pagoto e Solina interrogano il sindaco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/valderice-a-rischio-il-finanziamento-del-porto-di-bonagia-pagoto-e-solina-interrogano-il-sindaco-450.jpg

 Si accende il dibattito politico sul futuro del porto di Bonagia. I consiglieri comunali Alessandro Pagoto e Maria Solina hanno presentato un'interrogazione urgente al sindaco e alla giunta comunale per fare chiarezza sullo stato dell'iter progettuale, autorizzativo e finanziario dell'opera, dopo la notizia della possibile riprogrammazione dei fondi destinati all'intervento.

 

Al centro della vicenda c'è il progetto di messa in sicurezza del porto di Bonagia, finanziato con 34 milioni di euro nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Secondo quanto riportato nell'atto ispettivo, una nota del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, datata 27 maggio 2026 e firmata dal dirigente generale Salvatore Lizzio, evidenzierebbe il rischio concreto di perdere l'intero stanziamento.

Nella comunicazione regionale si sottolinea infatti che l'intervento sarebbe ancora in una fase non matura per l'appalto, poiché la procedura di valutazione ambientale è tuttora all'esame del Ministero competente e non consentirebbe di rispettare il cronoprogramma della spesa previsto per l'anno in corso.

Una situazione che ha spinto la Regione a proporre lo spostamento delle risorse verso altri progetti ritenuti immediatamente cantierabili nei comuni di Sant'Agata di Militello, Favignana, Sciacca e Ficarra.

 

Per i due consiglieri si tratta di uno scenario particolarmente preoccupante. Nell'interrogazione viene evidenziato come il porto di Bonagia rappresenti un'infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e peschereccio del territorio, oltre che un presidio fondamentale per la sicurezza della navigazione.

Pagoto e Solina chiedono quindi all'amministrazione comunale quali iniziative urgenti siano state avviate, o si intendano avviare, nei confronti della Regione Siciliana e del Ministero per evitare il definanziamento dell'opera e salvaguardare i 34 milioni di euro previsti.

 

Tra i quesiti posti figurano anche le ragioni che stanno rallentando l'iter autorizzativo, lo stato effettivo della progettazione e gli eventuali margini temporali ancora disponibili per ottenere i necessari pareri ambientali e procedere con la gara d'appalto prima che la riprogrammazione delle risorse diventi definitiva.

I consiglieri hanno inoltre richiesto una risposta scritta e la discussione urgente della questione in Consiglio comunale, sottolineando come la perdita del finanziamento rappresenterebbe «un danno economico, sociale e infrastrutturale incalcolabile e permanente» per l'intera comunità valdericina.



Politica | 2026-06-05 12:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780654969-0-corruzione-al-cefpas-le-reazioni-della-politica.jpg

Corruzione al Cefpas: le reazioni della politica

Nuovo terremoto giudiziario attorno al CEFPAS di Caltanissetta, finito al centro di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta per presunti episodi di corruzione e falso ideologico. Sono otto le persone coinvolte, tra cui il deputato...







Native | 04/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780483711-0-da-palermo-all-aeroporto-di-trapani-birgi-in-bus-anche-di-notte.jpg

Da Palermo all'aeroporto di Trapani Birgi in bus, anche di notte

Native | 03/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-06-2026/1780477035-0-trame-di-vino-a-marsala-due-giornate-dedicate-al-racconto-del-vino-tra-identita-territorio-ed-enoturismo.jpg

“Trame di Vino”: a Marsala due giornate dedicate al racconto...

Native | 01/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779259737-0-avis-marsala-e-cesvop-io-dono-non-so-per-chi-ma-so-perche.jpg

Avis Marsala e CeSVoP: “Io dono. Non so per chi ma so...