Valderice:  a rischio il finanziamento del porto di Bonagia. Pagoto e Solina interrogano il sindaco

05/06/2026 17:40:00

Si accende il dibattito politico sul futuro del porto di Bonagia. I consiglieri comunali Alessandro Pagoto e Maria Solina hanno presentato un'interrogazione urgente al sindaco e alla giunta comunale per fare chiarezza sullo stato dell'iter progettuale, autorizzativo e finanziario dell'opera, dopo la notizia della possibile riprogrammazione dei fondi destinati all'intervento.

Al centro della vicenda c'è il progetto di messa in sicurezza del porto di Bonagia, finanziato con 34 milioni di euro nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027. Secondo quanto riportato nell'atto ispettivo, una nota del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, datata 27 maggio 2026 e firmata dal dirigente generale Salvatore Lizzio, evidenzierebbe il rischio concreto di perdere l'intero stanziamento.

Nella comunicazione regionale si sottolinea infatti che l'intervento sarebbe ancora in una fase non matura per l'appalto, poiché la procedura di valutazione ambientale è tuttora all'esame del Ministero competente e non consentirebbe di rispettare il cronoprogramma della spesa previsto per l'anno in corso.

Una situazione che ha spinto la Regione a proporre lo spostamento delle risorse verso altri progetti ritenuti immediatamente cantierabili nei comuni di Sant'Agata di Militello, Favignana, Sciacca e Ficarra.

Per i due consiglieri si tratta di uno scenario particolarmente preoccupante. Nell'interrogazione viene evidenziato come il porto di Bonagia rappresenti un'infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico, economico e peschereccio del territorio, oltre che un presidio fondamentale per la sicurezza della navigazione.

Pagoto e Solina chiedono quindi all'amministrazione comunale quali iniziative urgenti siano state avviate, o si intendano avviare, nei confronti della Regione Siciliana e del Ministero per evitare il definanziamento dell'opera e salvaguardare i 34 milioni di euro previsti.

Tra i quesiti posti figurano anche le ragioni che stanno rallentando l'iter autorizzativo, lo stato effettivo della progettazione e gli eventuali margini temporali ancora disponibili per ottenere i necessari pareri ambientali e procedere con la gara d'appalto prima che la riprogrammazione delle risorse diventi definitiva.

I consiglieri hanno inoltre richiesto una risposta scritta e la discussione urgente della questione in Consiglio comunale, sottolineando come la perdita del finanziamento rappresenterebbe «un danno economico, sociale e infrastrutturale incalcolabile e permanente» per l'intera comunità valdericina.



