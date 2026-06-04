Marsala, Patti vara la prima Giunta: fuori Linda Licari, entra Anna Caliò in quota Pd

04/06/2026 21:27:00

Adesso c'è anche l'ufficialità. La sindaca di Marsala Andreana Patti ha nominato i primi quattro componenti della sua Giunta, sciogliendo uno dei nodi politici che aveva animato il dibattito nelle ultime ore: Linda Licari non entrerà nell'esecutivo comunale e al suo posto, in quota Partito Democratico, è stata scelta Anna Caliò.

La nomina arriva all'indomani della riunione della direzione cittadina del Pd, durante la quale la stessa Licari aveva comunicato la volontà di mantenere il proprio ruolo di consigliera comunale, rinunciando all'assessorato nonostante fosse stata indicata tra i componenti della futura Giunta durante la campagna elettorale.

I primi quattro assessori

Con proprio decreto, la sindaca Patti ha nominato assessori:

Salvatore Vullo, generale di brigata in congedo, classe 1963;

Enrico La Sala, ingegnere informatico, classe 1992;

Daniele Nuccio, istruttore contabile, classe 1987;

Anna Caliò, medico, classe 1955.

I quattro assessori hanno già prestato giuramento davanti alla sindaca e al Segretario generale del Comune.

La scelta di Anna Caliò

La nomina di Anna Caliò rappresenta la soluzione individuata per la rappresentanza del Partito Democratico all'interno dell'esecutivo. Il suo nome figurava tra quelli emersi nelle ultime ore come possibile sostituto di Linda Licari.

La scelta consente inoltre di rispettare il principio dell'equilibrio di genere all'interno della squadra di governo, in attesa del completamento della Giunta con gli ulteriori assessori che la sindaca dovrà nominare nelle prossime settimane.

Deleghe e vicesindaco ancora da definire

La squadra di governo, tuttavia, non è ancora completa. Il Comune fa sapere che con successivi provvedimenti saranno attribuite le deleghe ai singoli assessori e sarà nominato il vicesindaco.

Resta dunque aperta la partita per gli altri componenti dell'esecutivo e per la distribuzione delle deleghe strategiche, passaggio che consentirà di comprendere più chiaramente gli equilibri politici e amministrativi della nuova amministrazione Patti.

Per il momento la sindaca mette a segno il primo tassello del suo governo cittadino, archiviando il caso Licari e avviando formalmente l'attività della nuova Giunta comunale.



