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Se ne sono andati

Se ne sono andati
05/06/2026 21:26:00

Marsala: addio a Giuseppe Bianchi, protagonista della storia imprenditoriale della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780688123-0-marsala-addio-a-giuseppe-bianchi-protagonista-della-storia-imprenditoriale-della-citta.jpg

Marsala perde oggi una delle sue figure più rappresentative nel mondo dell'imprenditoria. Si è spento Giuseppe Bianchi, protagonista della seconda generazione alla guida della storica azienda vinicola e Distilleria Bianchi, realtà che ha contribuito a far conoscere il nome della città ben oltre i confini della Sicilia, attraverso la qualità dei suoi distillati e dei prodotti vinicoli.

 

Con onestà, passione e dedizione, Giuseppe Bianchi aveva raccolto il testimone lasciato dal padre e dal nonno, guidando l'azienda con serietà, competenza e spirito di sacrificio. Sotto la sua direzione, la storica attività di famiglia è cresciuta e si è consolidata, diventando un punto di riferimento nel settore e ambasciatrice delle eccellenze marsalesi nel mondo.

Ma al di là dei risultati imprenditoriali, Giuseppe Bianchi era soprattutto un uomo apprezzato per le sue qualità umane. Chiunque abbia avuto il privilegio di incontrarlo ricorda la sua straordinaria gentilezza, la cordialità sincera e quel tratto signorile che lo distingueva in ogni occasione. Un uomo d'altri tempi, capace di coniugare il rigore del lavoro con il rispetto delle persone.

 

"Ci ha lasciati Giuseppe Bianchi, seconda generazione alla guida della nostra azienda. Con onestà, passione e dedizione ha raccolto il testimone di nostro nonno e ha portato avanti questa realtà con serietà e spirito di sacrificio, guadagnandosi il rispetto di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Ci lascia un'eredità fatta di valori, esempio e amore per il lavoro che continueranno a guidare il nostro cammino. Grazie di tutto papà. La tua storia continua", così i figli, Claudio e Linda.

Con la sua scomparsa Marsala perde non soltanto un imprenditore di successo, ma anche un uomo che ha saputo rappresentare con orgoglio i valori del lavoro, della famiglia e dell'attaccamento alla propria terra.

 

Alla famiglia Bianchi le condoglianze del direttore, della redazione e dell'editore di Tp24.

 

 

 

 

 