Terremoto del Belice, mezzo secolo di promesse mancate. Parla Mattarella

14/01/2018 09:54:00

12,25 - Oggi Mattarella riconosce che il Belice è terra di turismo e di agricoltura di qualità, e sottolinea l'"aspirazione alla vita di famiglie così dolorosamente colpita". Mattarella sottolinea "l'orgoglio dei Sindaci del Belice che qualche giorno fa hanno detto: stiamo costruendo il futuro".

Ed è il messaggio con il quale finisce il suo intervento il Presidente della Repubblica, mentre il pubblico si alza in piedi. E' finita la cerimonia. Mattarella si appresta a lasciare l'auta, prima si ferma a parlare con alcuni dei protagonisti della giornata, tra cui il vescovo di Mazara del Vallo Mogavero e altre autorità.

50°#terremoto #Belìce, #Mattarella: Oggi facciamo memoria del passato e insieme vogliamo ricucire gli elementi della storia di comunità allora lacerate dal terremoto pic.twitter.com/YBBhHCdto7 — Quirinale (@Quirinale) 14 gennaio 2018

12,20 - "A mezzo secolo di distanza si misurano ancora le difficoltà della ricostruzione" continua Mattarella. "Bisogna adoperarsi per la sopravvivenza dell'identità e della cultura". Mattarella ha ricordato le "visioni nuove" della ricostruzione, che però non coinvolsero al popolazione fino in fondo. "Accanto a villaggi fantasma si sono aggiunti luoghi nei quali non è stato sempre facile riconnettere legami che erano andati perduti".

12,15 - "Quello del Belice è stato il primo terremoto devastante del dopoguerra in Italia - ricorda Mattarella - e il mio ringraziamento, rinnovato, va a tutti coloro che contribuirono ai soccorsi e alla ripresa".

12,10 - Parla il Presidente della Repubblica Mattarella.

#Mattarella: oggi ricordiamo, a mezzo secolo di distanza, il sisma che devastò la Valle del #Belìce, primo #terremoto devastante del dopoguerra pic.twitter.com/n3NMlYlcTE — Quirinale (@Quirinale) 14 gennaio 2018

12,05 - E' il turno di Alessandro Preziosi. Ieri si è esibito sul palcoscenico del Teatro Comunale di Sambuca, un piccolo gioiello architettonico costruito nel 1848 e che si è miracolosamente salvato dalla furia del sisma.

L'attore, accompagnato musicista Lello Analfino, ha letto testi di Leonardo Sciascia, Danilo Dolci, Don Antonio Riboldi, Giovanni Paolo II, Ludovico Corrao e Vincenzo Consolo, ma anche l'appello di solidarietà che Ernesto Treccani, Renato Guttuso, Bruno Cagli e altri firmarono per le piagate popolazioni che da quel gelido gennaio furono costrette a vivere in tende e in container di fortuna, per molti anni.

Sul palcoscenico del teatro di Sambuca questa sera, domenica 14 gennaio, anche Enrico Lo Verso con una riduzione di "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello.

11,50 - E' il turno di Lello Analfino, il leader dei Tinturia esegue una serenata.

10,35 - Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei Beni culturali in Sicilia, ha disposto stamane di sottoporre a vincolo conservativo e di tutela il centro storico della vecchia Poggioreale, in provincia di Trapani, la città fantasma rimasta pressoché intatta dopo il terremoto nel Belìce del 1968

10,30 - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente nell'auditorium 'Leggio' a Partanna per la cerimonia dell'anniversario dei 50 anni del terremoto che colpì il Belice nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968. Mattarella è stato accolto dall'inno nazionale (qui le immagini del suo arrivo). In sala autorità istituzionali, civili e militari e tanti amministratori dei comuni della valle. Prima di entrare nell'auditorium, Mattarella è stato salutato dalla folla che si trova all'esterno dell'edificio e che ha urlato 'presidente... presidente'.