Il campo di concentramento, l’Olocausto del mare: il giorno della memoria a Castelvetrano

28/01/2018 09:34:00

“State meno sui social e più sui libri”. Questo il consiglio di Fabrizio Ferracane, in occasione della premiazione al concorso multimediale in ricordo delle vittime della Shoah, sabato scorso presso Area 14, organizzato dall’Istituto Tecnico e Professionale “G.B. Ferrigno”. Il noto attore Castelvetranese, oltre ad essere stato invitato come ospite d’onore, è stato anche presidente della giuria esaminatrice dei contributi video realizzati dai ragazzi delle terze classi delle scuole medie di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Santa Ninfa.

Il primo premio (100 euro da spendere nella libreria del locale) è toccato alla terza B dell’istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano, che ha partecipato con un video intitolato “La Shoah: il buio della ragione”. Mentre la terza D dello stesso istituto, con “Non ti scordar di me”, ha portato a casa (o meglio, in classe) il premio della critica: un libro “Anime nere” di Gioacchino Criaco (da cui l’omonimo film di Munzi che vede tra i protagonisti lo stesso Ferracane), e due sceneggiature originali (una di “Anime nere” e l’altra de “Il capo dei capi”).

Fabrizio Ferracane, che ha interpretato Paolo Borsellino nel film “La Scelta – Emanuela Loi” in onda stasera su Canale 5, alla domanda del presentatore Salvo Di Benedetto su come si fosse sentito ad impersonare Borsellino, ha manifestato tutto il suo entusiasmo: “E’ stato un grande onore. Quando me l’hanno proposto per me è stata una notizia meravigliosa. Non ho ancora visto tutto il film, ma ho sentito Greta Scarano (che interpreta Emanuela Loi, ndr) e mi ha detto che il film è bello, molto emozionante”.

Abbiamo fatto due domande alla professoressa Maria Grazia Bianco che, insieme ai colleghi Liliana Sanfilippo e Valerio Martire, hanno di fatto organizzato il concorso.

Si è ricordato l’orrore. Ed è stato più volte ribadito: “mai più”. Mai più persecuzioni, guerre, torture e morte. Però in questo momento storico, l’Italia (e la Sicilia in particolare) si confronta con gli effetti dei nuovi orrori: le persone che arrivano nelle nostre coste, proprio per sfuggire a guerre e persecuzioni. Come percepisce il sentire dei ragazzi su questo argomento?

Noto che nelle classi in cui è presente qualche ragazzino che ha vissuto, in modo più o meno diretto, l’incubo della guerra, c’è una sensibilità più sviluppata. Spesso, se queste presenze mancano, arrivano i messaggi fuorvianti dai social o le convinzioni errate apprese in famiglia. Ci si accorge quindi di quanto sia importante la testimonianza, esattamente come le testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento. Oggi dobbiamo confrontarci con l’Olocausto del mare.

Ce la farà la scuola a contrastare la superficialità ed il pressappochismo che dilagano sui social, dove sempre più spesso non ci si fa domande sulla relativa attendibilità dei siti che diffondono disinformazione e fomentano odio?

Spero che la scuola ci riesca. A volte, ciò che non si conosce può fare paura. E la paura può generare violenza ed orrore. Ecco, la scuola deve per definizione far conoscere ciò che non si conosce, e per farlo oggi è possibile servirsi della tecnologia ormai diffusissima tra i ragazzi. Col cellulare chiunque può fare delle ricerche. Il compito difficile per noi insegnanti è quello di agevolare un uso consapevole e responsabile della tecnologia.

Egidio Morici