Eccellenza, il punto sulla 21Â° giornata

07/02/2018 21:01:00

Mercoledì 7 febbraio in profumo di carnevale, è andato in scena la 21° giornata (6° del girone di ritorno) del campionato di Eccellenza Sicilia 2017/2018. Come consuetudine, ecco il riepilogo dei risultati e gli approfondimenti delle partite del girone A:



Città di Casteldaccia – Marsala 0-5

Mazara – Atletico Campofranco 2-0

Dattilo Noir – C.U.S. Palermo 2-1

Mussomeli – Canicattì 1-0

Alba Alcamo – Kamarat 0-1

Castelbuono – Monreale 0-2

Licata – Nuova Città di Caccamo 1-0

Parmonval – Pro Favara 0-0



Niente da dire sul testa-coda Casteldaccia-Marsala: la capolista ne fa cinque agli sfortunati palermitani, mandando in gol Testa (2), Montalbano, Manfrè e Lo Coco. Vince ancora il Mazara di mister Massimiliano Mazzara, e lo fa al Vaccara contro l'Atletico Campofranco: al 53' segna Cortese, al 62' Rosella arrotonda il punteggio per il definitivo 2-0. Al Mancuso il Dattilo soffre tantissimo, ma la spunta di misura sul Cus: in vantaggio i gialloverdi al 23' con De Luca, i palermitani pareggiano con Serio al 48', ma un bellissimo gol del capocannoniere del campionato Convitto al minuto 82 regala i tre punti alla squadra cara al presidente Michele Mazzara. A Mussomeli (Cl) arriva la "sorpresa della schedina": il Mussomeli batte il Canicattì 1-0, grazie al gol siglato da Sciacca al 60'. Debutto quindi fantastico per il duo in panchina Michele Torquato-Salvatore La Mattina, che hanno preso il post di Marco Aprile, dimessosi lunedì dopo la sconfitta patita sul campo dell'Atletico Campofranco. Pesante è la sconfitta casalinga dell'Alcamo, che cade 0-1 contro il Kamarat: agli agrigentini basta il gol di Vaccaro al 71' per ottenere un successo pesantissimo nella zona bassa della graduatoria. All'impianto "Delfini" di Palermo, successo esterno del Monreale di mister Santo Marramaldo sul Castelbuono di mister Salvatore Sorci, in un derby chiave in tema salvezza. Il Monreale segna al 2' con De Luca ed al 79' con capitan Daniele Nuccio.

Soffre ancora il Licata di mister Giovanni Campanella, ma dopo una partita "da tripla" la spunta sul Caccamo di mister Pietro Tarantino: al Liotta la partita viene decisa da una rete da fuori area di Favero al 70'. Infine, al "Franco Lo Monaco" di Palermo, vittoria sul filo di lana per la Parmonval di mister Corrado Mutolo sul Pro Favara di mister Gaetano Longo: il match è deciso dalla rete di Alessandro Messina.



La classifica:



Marsala 47

Licata 45

Dattilo Noir 43

Mazara 40

Parmonval 37

Canicattì 36

Nuova Città di Caccamo 36

Alba Alcamo 29

C.U.S. Palermo 26*

Pro Favara 23

Monreale 21

Castelbuono 21*

Kamarat 21

Atletico Campofranco 20

Mussomeli 18

Città di Casteldaccia 4

*una partita in meno (C.U.S. Palermo – Castelbuono, mercoledì 14 febbraio 2018 ore 15:00)



Il prossimo turno (10-11 febbraio 2018, 22° giornata):



Marsala – C.U.S. Palermo

Atletico Campofranco – Alba Alcamo

Monreale – Dattilo Noir

Pro Favara – Licata

Canicattì – Mazara

Nuova Città di Caccamo – Mussomeli

Città di Casteldaccia – Parmonval

Kamarat – Castelbuono