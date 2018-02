Il Marsala passeggia a Casteldaccia

07/02/2018 19:52:00

Scampagnata doveva essere, scampagnata è stata. Nel 21° turno (6° del girone di ritorno) del campionato di Eccellenza Sicilia 2017/18 girone A, il Marsala ha vinto 0-5 sul campo del Città di Casteldaccia. Con le parallele vittorie del Licata (1-0 al Liotta contro il Caccamo) e del Dattilo (2-1 al Mancuso contro il Cus Palermo) i distacchi in classifica rimangono immutati, con gli azzurri a +2 sulle aquile e a +4 sui pacecoti.



Memore della figuraccia fatta ormai molti mesi fa a Palermo contro l'allora fanalino di coda Monreale (gli azzurri perdettero 3-1, la prima delle sole due sconfitte patite fino ad oggi in campionato), mister Chianetta non vuole correre rischi e si presenta sul campo della cittadina palermitana con la migliore formazione possibile, fatta eccezione per l'avvicendamento di Parisi con Cammareri a destra in difesa; Giannusa sostituisce lo squalificato Candiano, a sinistra in difesa gioca ancora Falsone al posto di Galfano ed in porta si rivede Jaber Keba, al rientro dopo due mesi di sosta forzata per la rottura di un osso facciale patito in Mazara-Marsala. Prima di procedere con il commento della gara, snoccioliamo una piccola curiosità: il portiere gambiano nei suoi tre anni di agonismo non ha ancora mai perso una partita (quando in campo): nel 2015/16 col Blunda Paceco in Terza Categoria, nel 2016/2017 quando con la maglia del Paceco "evitò" le uniche tre sconfitte di squadra, una per espulsione, una per squalifica ed una per infortunio ed infine nella stagione in corso, essendo stato preferito a lui Maltese nella sconfitta in casa del Monreale di cui sopra ed essendo uscito per infortunio sullo 0-0 (1-0 finale) a Mazara del Vallo. Giovane, fortissimo e pure... "talismano".



Il Città di Casteldaccia di mister Di Giorgio è ben poca cosa, messo in campo esclusivamente per salvare il titolo sportivo (come dichiarato più volte, anche a fine partita, dal presidente Benforte la sua squadra gode della stessa matricola FIGC dal 1980, quando lui con la sua famiglia presero le redini della squadra di calcio cittadina). Il Marsala passa immediatamente: azione manovrata sulla destra, Testa tira sul secondo pallo e batte Schillaci al 4' per lo 0-1. Al 10' è già raddoppio: incursione in area di Montalbano dalla sinistra, fallo da rigore. Dal dischetto va lo stesso Montalbano che traffigge il portiere palermitano e timbra il primo gol stagionale (primo assoluto anche in maglia Marsala). Al 14' la gara è virtualmente chiusa: calcio d'angolo battuto da capitan Sekkoum, svetta Manfrè di testa e 0-3. Chianetta richiama subito il centravanti titolare dopo che ha messo la firma al match, al suo posto entra Lo Coco, ed al 25' il Marsala cala il poker con Testa che sigla la doppietta personale con un gol di pregevole fattura. Alla fine della prima frazione Chianetta richiama anche Montalbano, mandando in campo il classe '99 castellammarese Di Maggio, giocatore di cui si parla un gran bene nell'ambiente, dalle evidenti qualità tecniche ed al debutto assoluto in maglia azzurra.

All'inizio della ripresa Chianetta toglie Testa e mette Scarpitta, poi toglie Giannusa e fa debuttare in maglia azzurra anche il classe '99 Amarasco. La partita perde, per forza di cose, di intensità e l'unico sussulto arriva pochi secondi prima dello scoccare del 90' (e del triplice fischio dell'arbitro) quando Lo Coco, complice una brutta papera di Schillaci, trova lo 0-5 ed il primo personale gol nel Marsala.



I TABELLINI: (ndr: non sono pervenute le sostituzioni apportate dal Città di Casteldaccia, né i propri calciatori schierati in qualità di "juniores")



CITTA' DI CASTELDACCIA – MARSALA 0-5 (0-4 p.t.)

CITTA' DI CASTELDACCIA:

SCHILLACI, VIRRUSO, CANNATELLA, LONGO, SCIRE', FRESCHI, GIRGENTI, GALIOTO, BARONE, DI COSIMO (K), CARDILLICCHIN. A disposizione: PINZOLO, ROSONE, CANFAROTTA, PIPITONE, NOVASCO, FIORENTINO.

Allenatore: I. Di Giorgio.

MARSALA:

JABER KEBA, FALSONE ('98), CIANCIMINO ('99), SEKKOUM (K), GIARDINA, NOTO, CAMMARERI, GIANNUSA (75' AMARASCO ('99) ), MANFRE' (24' LO COCO), MONTALBANO (43' DI MAGGIO ('99) ), TESTA (50' SCARPITTA). A disposizione: MALTESE, PARISI, BLANDINO ('98).

Allenatore: I. Chianetta.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Gaetano Alessio Bonasera della Sez. A.I.A di Enna; Sigg. Emanuele Pulejio e Vito De Luca della Sez. A.I.A di Palermo.

Reti: 4' e 25' Testa (M), 10' (rig.) Montalbano (M), 14' Manfrè (M), 90' Lo Coco (M).

Ammonizioni: /

Espulsioni: /

Recuperi: 0' p.t e 0 s.t.

Spettatori: 100 circa