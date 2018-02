Eccellenza, il punto sulla 23Â° giornata

19/02/2018 20:24:00

Penultima domenica del febbraio 2018, teatro della 23° giornata (8° del girone di ritorno) del campionato di Eccellenza Sicilia girone A 2017/2018. Distacchi immutati in testa, con la vittoria di tutte e tre le pretendenti alla promozione in Serie D, gazzarra invece nella corsa salvezza. Ecco il quadro completo dei risultati:



Parmonval – Marsala 0-3

Castelbuono – Atletico Campofranco 0-0

Alba Alcamo – Canicattì 0-0

Licata – Città di Casteldaccia 6-0

Dattilo Noir – Kamarat 5-1

C.U.S. Palermo – Monreale 1-1

Mazara – Nuova Città di Caccamo 0-1

Mussomeli – Pro Favara 2-0



Al "Franco Lo Monaco" di Palermo il Marsala si impone per tre reti a zero: a mettere in discesa l'incontro la rete di Manfrè al 31' ed il rosso sventolato al palermitano Alessandro Messina al 32'. Nella ripresa chiudono i conti Testa al 49' e Candiano al 75'. Scialbo 0-0 al "Delfini" di Palermo fra Castelbuono ed Atletico Campofranco, come uno scialbo 0-0 è venuto fuori sul campo neutro del "Santocanale" di Palermo fra i padroni di casa dell'Alcamo ed il Canicattì. Passeggia il Licata sul Casteldaccia con sei gol, tre nel primo tempo (due di Cannavò ed una di Taormina) e tre nel secondo (due di Dama ed una di Almerares). Sul velluto anche il Dattilo al "Giovanni Mancuso" contro il Kamarat: apre Lamia al 27', raddoppia Fina al 32'; accorcia le distanze con Mangiapane il Kamarat al 40' ma la doppietta di Convitto (40' e 50') chiude i conti, con la sigla definitiva al minuto 82 di De Luca. Pari casalingo per il "Cus" contro il Monreale, in un derby sentitissimo: vantaggio di La Mattina al minuto 56, ma gli "universitari" la recuperano con Mercanti al 71'. Cade al "Nino Vaccara" il Mazara, che dopo aver messo alle corde il Caccamo di mister Pietro Tarantino si fa sorprendere dalla rete decisiva di Arlotta al 50'. Infine, il Mussomeli batte il Pro Favara per 2-0 in uno scontro diretto importantissimo grazie alla doppietta di Pirrotta che subentra e cambia il match (74' e 77').



La Classifica:



Marsala 53

Dattilo Noir 49

Licata 49

Nuova Città di Caccamo 42

Parmonval 40

Canicattì 40

Mazara 40

Alba Alcamo 33

C.U.S. Palermo 30

Kamarat 24

Pro Favara 24

Monreale 22

Castelbuono 22

Atletico Campofranco 21

Mussomeli 21

Città di Casteldaccia 4



Il prossimo turno (24-25 febbraio 2018, 24° giornata):



Marsala – Monreale

Nuova Città di Caccamo – Alba Alcamo

Kamarat – C.U.S. Palermo

Atletico Campofranco – Dattilo Noir

Parmonval – Licata

Pro Favara – Mazara

Città di Casteldaccia – Mussomeli

Canicattì - Castelbuono