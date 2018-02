Il Marsala devasta la Parmonval a domicilio

19/02/2018 16:39:00

Il Marsala soffre terribilmente per 20', poi si sblocca e scivola dolcemente verso una fondamentale vittoria che avvicina capitan Sekkoum e compagni alla Serie D: al "Franco Lo Monaco" di Palermo, per la 23° giornata (8° del girone di ritorno) Marsala batte Parmonval tre a zero. Rimangono comunque immutati i distacchi nella graduatoria di Eccellenza Sicilia girone A 2017/2018, in quanto le due inseguitrici, Licata e Dattilo Noir, hanno battuto rispettivamente il Città di Casteldaccia 6-0 ed il Kamarat 5-1.



In casa Marsala mister Chianetta schiera il 4-3-3 titolare, con Jaber Keba in porta, Noto e Giardina centrali, Galfano e Parisi terzini, Sekkoum regista, Candiano e Ciancimino mezz'ali, Montalbano e Testa ali e Manfrè centravanti. In casa Parmonval, mister Mutolo sceglie di affidare le chiavi del centrocampo ad Antonino Cardinale (ex Sport Club Marsala 1912 in Serie C1 nel 1999/2000) e l'attacco all'unica punta Alessandro Messina. Sugli spalti ferrosi dell'impianto palermitano circa 300 spettatori, equamente divisi tra sostenitori locali e tifosi marsalesi.



LA CRONACA:



La Parmonval nei primi venti minuti gira a mille, sicuramente meglio di un Marsala colto alla sprovvista. Al minuto 11 A. Messina riceve palla spalle alla porta ai trenta metri, si gira in un attimo e spara verso lo specchio: Jaber Keba è sorpreso, ma la palla sbatte sulla parte inferiore della traversa e poi sulla linea di porta, col Marsala che si salva miracolosamente. Al 15' ancora Parmonval vicinissima al vantaggio, ma la sfera vaga sulla linea della porta degli ospiti senza che nessun palermitano riesca a metterla dentro. Poi viene fuori il Marsala: al 26' Montalbano semina il panico nella retroguardia dei biancoazzurri di casa, ma sbaglia la conclusione. Al 31' la capolista va in vantaggio: sovrapposizione sulla destra di Montalbano, cross perfetto per Manfrè che di testa batte uno dei tanti ex Marsala 1912, il portiere Francesco Tarantino per lo 0-1; corrono ad esultare sotto al settore ospiti gli azzurri, nel mentre A. Messina applaude ironicamente il direttore di gara, Crainich da Conegliano Veneto (Tv) e viene ammonito, ancora proteste e il cartellino cambia colore, con la Parmonval costrette a rincorrere nel punteggio sotto di un uomo. Prima dell'intervallo, il migliore in campo Ciancimino sfiora lo 0-2 ma il tiro è in preciso dopo una serpentina magistrale.

Nella ripresa il Marsala non perde molto per mettere il risultato in ghiaccio: al 49' azione sul fronte sinistro, Testa la spizza verso la porta avversaria e grazie ad una grossa topica di F. Tarantino firma lo 0-2. La Parmonval non ci sta, e si rende pericolosissima un paio di volte in zona Jaber Keba, ma i conti li chiude il Marsala al 76': ennesima incursione di Ciancimino, destro a incrociare che batte F. Tarantino ma termina la propria corsa sul palo; sulla ribattuta si avventa Candiano ed è lo 0-3 con il quale si chiude l'incontro.



I TABELLINI: (ndr: non sono pervenute le sostituzioni apportate dalla Parmonval)



PARMONVAL – MARSALA 0-3 (0-1 p.t.)

Parmonval: F. TARANTINO, GIOVENCO, CINCOTTA, I. TARANTINO (K), LA MATTINA, FEROTTI ('00), D. MESSINA, A. CARDINALE, A. MESSINA, RAPPA, MINEO ('98). A dispsizione: MILITELLO, CAMARA ('98), SIDOTI ('98), CARONIA, MANCUSO ('99), CACCAMISI ('00), CAPUANO.

Allenatore: C. Mutolo.

Marsala: JABER KEBA, CIANCIMINO ('99) (89' FALSONE ('98) ), GALFANO ('99), SEKKOUM (K), GIARDINA (78' SCARPITTA), NOTO, PARISI, CANDIANO (78' CAMMARERI), MANFRE' (82' LO COCO), MONTALBANO, TESTA (87' DI MAGGIO ('99). A disposizione: MALTESE, GIANNUSA.

Allenatore: I. Chianetta.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Umberto Crainich della Sez. A.I.A di Conegliano Veneto (TV); Sigg. Francesco Conti della Sez. A.I.A di Enna e Alessandro Gennuso della Sez. A.I.A di Caltanissetta.

Reti: 31' Manfrè (M), 49' Testa (M), 76' Candiano (M).

Ammonizioni: La Mattina (P), A. Cardinale (P), A. Messina (P), Caronia (P); Ciancimino (M), Testa (M).

Espulsioni: A. Messina (P) al 32' per doppia ammonizione.

Note: /

Corner: 3 a 2 per il Marsala.

Recuperi: 3' p.t e 2' s.t.

Spettatori: 300 circa.