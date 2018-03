Il Marsala Futsal piega l'Enna nel finale

04/03/2018 00:04:00

Vince ma convince solo a metà il Marsala Futsal, che ieri pomeriggio (sabato) alla "Nuccio Pace" di contrada Terrenove ha superato il modesto Enna per 7-4 nel match valido per la 21° giornata (8° del girone di ritorno) del campionato di Serie C1 Sicilia girone A 2017/2018. Gli azzurri del presidente Paolo Tumbarello, dopo aver sofferto per più di metà incontro ed essere stati per larghi tratti sotto con il punteggio, hanno fatto valere negli ultimi dieci minuti la maggiore caratura tattica e tecnica, acquisendo tre punti fondamentali in ottica salvezza (ormai più che prossima).

Mister Enzo Bruno deve rinunciare a Cottone per infortunio, ma tornaa poter fare affidamento su Farina e su Pizzo, capocannoniere della squadra.

Al minuto 8' i padroni di casa vanno in vantaggio proprio con Pizzo che penetra da sinistra e batte Lo Pinzino per l'1-0. Poco dopo è il portiere e capitano ospite a vincere il proprio duello personale col bomber lilibetano, ed al 10' l'Enna pareggia con una ripartenza fulminea capitalizzata da Lianzi.

Al 12' è il Marsala a ribaltare il fronte di gioco, ma il tiro di Pizzo viene fermato dal palo. Al 14' Vaiana è bravissimo a salvarsi sul tiro di Barbusca, ma al 16' non può nulla su un'altra ripartenza ennese che viene finalizzata ancora da Lianzi, 1-2. Al 18' il Marsala Futsal imbarca ancora acqua ed è Liquefatto a siglare l'1-3. Palla al centro ed il Marsala accorcia: Pizzo penetra da sinistra, serve in mezzo Pellegrino ed è 2-3. La panchina ospite ferma il gioco per un minuto sfruttando il proprio time-out, e non accade più nulla fino allo scoccare del 30', quando il Marsala pareggia: corner battuto corto e veloce, Figuccio trafigge Lo Pintino.

Nella ripresa il match continua sul filo dell'equilibrio, col Marsala che coglie subito un altro palo con la 'puntata' di Farina. Al 43' i gialloverdi tornano in vantaggio: bordata di Barbusca, palla che incoccia il palo, poi la schiena dell'estremo difensore azzurro Vaiana e poi carambola in rete per il 3-4. Al 46' è la panchina marsalese a fermare il gioco, con gli azzurri che escono bene dal time-out.

Al 49' azione tutta di prima conclusa perfettamente da Figuccio per il 4-4. Al 50' Alagna da 40 centimentri si divora una facilissima occasione, ed un minuto dopo ancora gli azzurri sfiorano il gol per due volte con Pellegrino. Al 53' il Marsala passa: affondo dalla sinistra di Farina e gol di punta. Al 56' primo tiro libero per i padroni di casa, ma Pizzo calcia fuori. Al 58' il secondo tiro libero di Pizzo ha sorte ben diversa, ed è il 6-4. Infine, al terzo minuto di recupero, Anteri mette il punto esclamativo del 7-4. Il Marsala Futsal sale al sesto posto in classifica, sognando un posto in griglia playoff ed avvicinandosi ancora di più alla salvezza, mentre rimane penultimo l'Enna.



I TABELLINI:



Marsala Futsal:

Vaiana, Trotta (K), Farina, Figuccio, Anteri, Pizzo, Pellegrino, Costigliola, Perrella, Casubolo, Alagna, Milazzo. Allenatore: Enzo Bruno.

Enna:

Cassana, Veltri, Liquefatto, Lo Pinzino (K). Zodda, Lianzi, Barbusca, Calzetta, Bizzini, La Ferrara. Allenatore: Dario Giaimo (squalificato).

Arbitri dell'incontro: Salvatore Modica della Sezione A.I.A di Agrigento e Bernardo Masaniello della Sezione A.I.A di Palermo.

Reti: 8' e 58' (t.l.) Pizzo (M), 19' Pellegrino (M), 30' e 49' Figuccio (M), 53' Farina (M), 60'+3' Anteri (M); 10' e 16' Lianzi (E), 18' Liquefatto (E), 43' autorete (E).

Ammonizioni: Cassana (E), Barbusca (E), Lianzi (E).

Espulsioni: /

Nota: al 56' Pizzo (M) calcia a lato un tiro libero.



I RISULTATI:



Bagheria Città delle Ville – C.U.S. Palermo 10-1

G.E.A.R. Sport – Sporting Alcamo 5-3

Mabbonath – Città di Leonforte 4-0

Marsala Futsal – Enna 7-4

Monreale – Palermo Calcio a 5 2-0

Palermo Futsal 89ers – Villaurea 2-1

ha riposato: Akragas Futsal



LA CLASSIFICA:



Mabbonath 60

Bagheria Città delle Ville 51*

Akragas Futsal 44*

C.U.S. Palermo 34

G.E.A.R. Sport 30*

Marsala Futsal 25

Monreale 24*

Città di Leonforte 23*

Palermo Calcio a 5 23

Palermo Futsal 89ers 17*

Villaurea 17

Enna 11*

Sporting Alcamo 7*

*una gara in meno



IL PROSSIMO TURNO (sabato 10 marzo 2018, 22° giornata):



Akragas Futsal – Mabbonath

C.U.S. Palermo – Monreale

Città di Leonforte – Marsala Futsal

Enna – G.E.A.R. Sport

Palermo Calcio a 5 – Palermo Futsal 89ers

Sporting Alcamo – Bagheria Città delle Ville

riposa: Villaurea