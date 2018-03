Ancora una grossa vittoria per il Bianco Arancio Petrosino: battuto il Partanna

12/03/2018 00:33:00

Il Bianco Arancio Petrosino dà continuità alla vittoria della settimana precedente contro la capolista Castellammare sconfiggendo ancora una volta fra le mura amiche del Comunale il Bruno Viviano Partanna nel match valido per la 13°giornata (6° del girone di ritorno) del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018 grazie al gol dell'ormai solito Vincenzo Piccione (sesto centro stagionale, capocannoniere dei giallorossi insieme all'altro difensore Fabio Genovese). Grazie a questa vittoria il Bianco Arancio conosce già il proprio destino con 90' di anticipo dalla fine del campionato: è terzo posto, con la semifinale playoff promozione in gara unica che verrà disputata in casa e l'eventuale finalissima da disputare in casa qualora l'avversaria fosse la 5° classificata, in trasferta qualora fosse la 2°.

Mister Vito Campo conferma il 4-4-2 vincente contro il Castellammare, fatta eccezione per il ruolo di terzino sinistro affidato a Parrinello con Saladino inizialmente in panchina.

Il match offre pochi spunti, e il primo di essi è abbastanza insolito: al 15' l'arbitro espelle Marchese per i partannesi, calciatore che sedeva in panchina reo di aver protestato in maniera non consona. Al 26' i padroni di casa passano in vantaggio: lungo cross dalla destra a ribaltare di Gandolfo, Piccione stoppa il pallone e al volo spedisce in porta l'1-0.

Non accade più nulla di rilevante né nella seconda metà del primo tempo né nell'intera seconda frazione, col Bianco Arancio che porta in porto un'importantissima vittoria.

BIANCO ARANCIO PETROSINO:

De Pasquale, Isaia (47' Saladino), Paladino, Genovese, Parrinello (65' Lodato), Gandolfo, Catania D. (K), Consentino (56' Barraco), Piccione, Panitteri, D'Alberti. A disposizione: Angileri, Bilardello, Pellegrino, Lombardo.

Allenatore: Vito Campo.

BRUNO VIVIANO PARTANNA:

Olaru, Randazzo, Schifano, Aspanò (C) (45' Battarlia), Ferrucci, Gibella (75' Priolo), Catania G., Maggio, Anatra, Biundo, Calandra. A disposizione: Pecorella, Marchese.

Allenatore: Stefano Amato.

Rete: 26' Piccione (BAP).

Ammonizioni: Catania G. (BVP), Aspanò (BVP).

Espulsioni: /

Arbitro: Sig. Davide Tagliavia della Sez. A.I.A di Trapani.

Nota: al 15' espulso dalla panchina Marchese (BVP).