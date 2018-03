Mazara, si inaugura la mostra ‘Vasi Comunicanti’

22/03/2018 15:30:00

Sabato, 24 Marzo 2018 alle ore 18,30, verrà inaugurata la mostra ‘Vasi Comunicanti’ nella Galleria D’Arte Contemporanea ‘Santo Vassallo’ nel complesso monumentale Filippo Corridoni di Mazara del Vallo.

‘Vasi Comunicanti’ nasce grazie alla collaborazione di 20 artisti ceramisti, e vuole essere un omaggio a Cosimo Barna, artista saccense recentemente scomparso.

La Mostra prende spunto da ‘Sciamart’, un’iniziativa culturale nata dalla volontà di un gruppo di artisti mazaresi e saccensi, i quali, attraverso le loro opere, sono riusciti nell’intento di valorizzare l’antica tradizione dell’arte ceramica, mettendone in risalto le caratteristiche espressive più note, come la sua capacità di trasmettere vive sensazioni ed emozioni. Al centro dell’esibizione artistica, dunque, è proprio l’arte ceramica, intesa come arte nobile, la cui storia e tradizione si collocano già agli inizi del

Trecento, quando la ceramica dominava i mercati della Sicilia occidentale.

Dopo l’esposizione a Mazara del Vallo la mostra ‘Vasi Comunicanti’ verrà ospitata in altre località nazionali, con l’obiettivo di promuovere la creatività artistica, le radici e l’identità siciliana.