A Trapani il M5s spiega la differenziata ai cittadini

14/04/2018 00:30:00

Il M5S è stato al mercato del giovedì, in piazzale Ilio a Trapani, per incontrare i cittadini trapanesi e spiegare loro la raccolta differenziata, i turni di raccolta, l'importanza di separare i rifiuti, i vantaggi per il servizio di raccolta nel suo complesso e per ciascuno, la proporzionalità tra percentuale di raccolta e costo del servizio per ogni singolo cittadino.

"Un esempio di cittadinanza attiva e di presenza politica sul territorio fatta di prossimità con le persone; allo stesso tempo un modo per contribuire, concretamente, a diffondere i contenuti dell'ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Trapani, Francesco Messineo. Da tempo - si legge nella nota- il M5s sosteneva come unica soluzione possibile per risolvere il problema dei rifiuti la raccolta differenziata. Consapevoli che non si cambia in un giorno la cultura e le abitudini delle persone, il movimento ha scelta la via della comunicazione diretta, sulla strada, come è costume del M5S, per contribuire ad un cambiamento ormai irrinunciabile sostenendo con l'informazione, in particolare quell'ampia parte di popolazione anziana o priva degli adeguati strumenti di conoscenza per accedere alle istruzioni che, pure, l'amministrazione comunale trapanese e la Trapani Servizi ha messo a disposizione sui loro siti istituzionali".