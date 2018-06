Favignana, si Ã¨ insediato il nuovo consiglio comunale. Galuppo rimane presidente

27/06/2018 17:00:00

Si è insediato il Consiglio Comunale delle Isole Egadi. Nel corso della prima seduta sono state elette le due massime cariche, presidente e vice presidente, sono stati nominati i capigruppo di maggioranza e opposizione, e ha giurato il sindaco, che ha presentato la Giunta.

Eletto alla carica di presidente, al 3° mandato consecutivo, Ignazio Galuppo. Vice presidente è Rita Torrente. Capogruppo della Lista ‘Per Le Egadi’, è stata nominata Ezia Crimaudo, e vice capogruppo Elia Canino.

Il gruppo di minoranza sarà guidato in Consiglio Comunale da Salvatore Braschi, che avrà come vice Kim Ernandez. Alla prima seduta di insediamento ha partecipato un foltissimo numero di cittadini della comunità egadina.

Il Consiglio Comunale, nel suo complesso, è così composto: Ignazio Galuppo; Rita Torrente; Pietro Torrente; Giusi Montoleone; Elia Canino; Ignazio Lucido; Ezia Crimaudo; Anna Bevilacqua; Salvatore Braschi; Kim Ernandez; Maria Sinagra; Antonino Loiacono.

Nuovi orari all'ex Stabilmento Florio - Nuovi orari di apertura al pubblico all’ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, da domenica 1° luglio: l’ingresso, anche per i mesi di agosto e settembre, sarà consentito dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 17 alle ore 23.

Questi, invece, gli orari delle visite guidate: 10.30, 11, 12, 17.15, 18, 19, 20.30 e 21.30.

Domenica 1° luglio, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito. Per tutti gli altri giorni, invece, il biglietto d’ingresso è di 6 euro e l’ingresso è gratuito per i minori, fino a 18 anni. La visita guidata multilingue, per conoscere il passato legato alla popolazione locale e alla tonnara, è gratuita. I biglietti sono in vendita solo presso il museo. Per informazioni si può telefonare al 3245631991 o scrivere alla mail exstabilimentoflorio@comune.favignana.tp.gov.it

L’ex Stabilimento Florio, tra i musei più visitati, estesi e completi del Sud Italia, è presente su tutti i canali social fra cui Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Google+ e Tumblr.

Dal 9 luglio al 25 agosto ospiterà, per il 5° anno consecutivo, la rassegna letteraria “L'altra marea - Approdi d'autore alla Tonnara Florio di Favignana”, curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati: il progetto culturale che ruota attorno a letteratura, saggistica e grandi inchieste, che vuole essere un momento di incontro e di dialogo sui libri, con la presenza di autori ed editori.