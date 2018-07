Ci risiamo. Chiude nei festivi il Parco Archeologico di Segesta?

06/07/2018 13:40:00

Domenica il Parco Archeologico di Segesta potrebbe restare chiuso. Il problema è vecchio,come impiegare il personale nei giorni festivi.



Un provvedimento del direttore generale del Dipartimento regionale chiedeva l'adesione volontaria dei custodi per il servizio da svolgere per oltre 1/3 dei festivi . La maggior parte però ha rifiutato la “chiamata” a lavorare nei festivi oltre quelli già dovuti. Allora il direttore del Parco di Segesta, Luigi Biondo, sarà costretto a chiudere la domenica uno dei siti più visitati in Sicilia.

La questione, che si riproduce di anno in anno, verrà adesso affrontata con i sindacati. Qualche mese fa si è tenuto un primo incontro, poi tutto nel dimenticatoio.