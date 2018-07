San Vito lo Capo, torna “Bagli, Olio e Mare”, rassegna enogastronomica

13/07/2018 16:05:00

Da venerdì 3 agosto a domenica 5 agosto a San Vito lo Capo, nell’incantevole Baia Santa Margherita (località Castelluzzo, Cala Seno dell’Arena) torna “Bagli, Olio e Mare”, rassegna enogastronomica, giunta all’ottava edizione, legata alla promozione del territorio di Macari e Castelluzzo.

L’archeologia rurale con i suoi bagli, la valorizzazione dell’olio e dei presidi slow food, il mare con una baia incontaminata: ecco gli ingredienti di questo evento “gustoso” fatto per gli amanti del mare, della cultura, della natura, del buon cibo e del bere “bene” in grado di apprezzare una vacanza al di fuori dei tradizionali itinerari.

Un evento gastronomico con degustazioni, a pranzo e a cena, di bruschette, busiate alla trapanese e pesce fritto, il tutto accompagnato da una fetta di melone, cassatelle e buon vino. Spazio, la sera, all’intrattenimento con spettacoli e concerti gratuiti. Davanti agli occhi, un panorama da favola con “vista mare” ed un susseguirsi di colori.

Calore di Sicilia, freschezza dei cibi, con produzioni di altissima qualità: il pane realizzato con farine di grano di timilie, russello e perciasacchi, la pasta fresca di semola di grani antichi, il pomodoro pizzutello di Paceco, l’aglio rosso di Nubia, le mandorle di Noto, il basilico, l’olio dop Valli Trapanesi, prodotto a Castelluzzo, il sale marino di Trapani, il melone cartucciaro di Paceco.

Tante le iniziative per scoprire i sapori più autentici della tradizione locale. Durante i tre giorni della manifestazione il pubblico potrà anche partecipare a oil tasting e wine tasting nei bagli di Castelluzzo, per continuare con apericene al tramonto a base di prodotti di tonnara e dj-set.

La manifestazione è organizzata dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l'Associazione Turistica Culturale "Castelluzzo" e Slow Food Trapani.