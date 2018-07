Incendi, elicottero militare di Birgi spegne le fiamme divampate a Monreale. Il video

24/07/2018 20:20:00

Ci sono voluti undici sganci e il rilascio di circa 7.700 litri di acqua per spegnere l'incendio divampato questo pomeriggio nella zona di Montefiascone Monreale, in provincia di Palermo.

L’equipaggio a bordo dell'elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare in servizio di allarme antincendio a Birgi, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. è decollato su ordine del Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia.

L’HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest’anno in Sicilia a seguito di un accordo siglato lo scorso 8 giugno con la Protezione Civile Nazionale e con la Regione Sicilia. Oltre all’assetto dell’Aeronautica Militare, pronto a partire dalla base di Trapani, il dispositivo messo in campo dalla Difesa prevede un elicottero AB-412 dell'Esercito Italiano nella base di Sigonella e un SH-212 della Marina Militare nella base di Catania.

Qui di seguito il video dell'intervento con le riprese dall'elicottero: