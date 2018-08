08/08/2018 14:05:00

La regola di utilizzare degli under dal primo minuto impone di avere in rosa dei bravi giovani. In quest’ottica la società si sta attrezzando per mettere a disposizione del suo tecnico dei giovani validi che possano giocare in prima squadra e formare una agguerrita squadra Juniores.

Hanno firmato ieri sera due promettenti giovani: De Marco Nicolò, marsalese, classe 2001, ruolo attaccante, lo scorso anno al Paceco e Luigi Perricone, marsalese, classe 2001, ruolo centrocampista.