SSD Marsala Calcio: lettera aperta del presidente Milazzo

10/08/2018 01:19:00

Attraverso un percorso condiviso con tutti i soci ed i dirigenti che hanno manifestato affezione alle sorti del Marsala Calcio, si è provveduto a dare alla nostra Società una più armoniosa struttura organizzativa e rappresentativa in maniera di dare visibilità ed autonomia gestionale ad ogni singolo socio animato da valori di collaborazione e di proposta non finalizzata all'apparire personale ma determinata al raggiungimento del bene comune: il CALCIO a MARSALA, quello serio, partecipato e di garanzia per i tifosi, per l'Amministrazione Comunale, che ringrazio per la vicinanza manifestata, per la F.I.G.C., per l'intera nostra Città.





Si è data nuova natura giuridica alla Società attraverso la costituzione della SSD Marsala Calcio a r.l., ci si è imposto di dare la massima priorità al settore giovanile, cuore pulsante di una società calcistica che guarda al futuro, attraverso la realizzazione della Scuola Calcio, preludio al più ambizioso progetto della Accademia Marsala Calcio. A tal proposito, debbo sinceramente ringraziare il socio Nicola Sciacca e gli altri soci della Dribbling per la sensibilità mostrata al fine di consentirci, attraverso la fusione, sia di trasferire ai fini federali definitivamente la sede sociale a Marsala, sia per l'avvio dell'ambizioso progetto “settore giovanile” a nome ora della SSD Marsala Calcio a r.l. Presso la Fiumara del Sossio la scuola calcio avrà la possibilità di disporre di una struttura logistica avanzata per la pratica dello sport che ci sta a cuore e la valorizzazione dei giovani calciatori emergenti. Grazie all'impegno e dedizione di tutti i tecnici – Chianetta, primo allenatore, Sciacca e Giannusa, Di Maggio, Ingargiola, senza dimenticare Antonino Caradonna, preparatore dei portieri, Peppe Aleo, Enzo Cerami, assistente tecnico, Vincenzo Panicola, preparatore atletico, Antonino Cucchiara, match Analyst – e dei soci - Mimmo Li Causi, DirettoreGenerale. Nino Lo Presti, Vice Presidente, i dirigenti Simone Alagna e Francesco Pugliese unitamente al Vice Direttore Generale Antonio Mistretta, il Team Manager Arturo Vadalà, Ciccio Genna, uomo tuttofare!, Claudio Alagna, responsabile rapporti con la stampa, il Prof. Vito Cucchiara, Enzo Russo, dispensatore di consigli, ed i collaboratori Avv. Orazio Fileti, responsabile marketing, ed Emanuele Scavuzzo, responsabile della comunicazione, unitamente a tanti altri appassionati collaboratori disinteressati che accomuno un abbraccio fraterno - , confido si sia riusciti a dare alla Società una struttura valida, organica, pluralista che non abbia un solo uomo al comando ed allestito quindi una prima squadra che, con ulteriori minime aggiunte, possa ben figurare nell'imminente campionato di Serie D. L'individuazione di un nuovo futuro socio nella persona dell'amico Domenico Cottone, qualificato imprenditore palermitano, oltre che immediatamente sponsor tra i più prestigiosi, al pari di altri che si spera verranno, persona determinata e con positiva ambizione non solo nel calcio, mi fa sperare che il viatico intrapreso possa essere foriero di traguardi da ascrivere in favore del calcio marsalese. Per coronare questo ambizioso obiettivo occorre però uno sforzo concreto e definitivo anche da parte dell'Amministrazione Comunale che passi dalla gestione pluriennale dello stadio municipale ed alla immediata realizzazione di tutte quelle iniziative logistiche, prime fra tutte il fondo campo ed il manto erboso del “Nino Lombardo Angotta”. Ciò deve trovare una definitiva, positiva e pronta soluzione avendo in animo il Marsala Calcio, prima dell'inizio della stagione sportiva ufficiale, organizzare almeno due importanti incontri amichevoli con blasonate squadre siciliane, oltre che, mi auguro con la disponibilità dei tifosi, una altrettanto “amichevole” con il Trapani Calcio, società con la quale si è avviato un rapporto di collaborazione per la valorizzazione di giovani calciatori. Noi, come Marsala Calcio, ci impegniamo a fare gli sforzi che ci competono ma solo con l'unione ed un progetto condiviso con la Città intera, operatori imprenditoriali compresi, potrà coronarsi l'ambizioso sogno di riportare il Marsala Calcio nel mondo del professionismo. Con questi propositi affido la SSD Marsala Calcio a r. l. alla Città perché il nostro Sodalizio è un bene che appartiene a Marsala e non ai soli dirigenti e soci. Auguro a tutti, ai miei soci e dirigenti, agli atleti, famiglie comprese, ai collaboratori tutti, ai tifosi, oltre al Sig. Sindaco ed al Sig. Assessore allo Sport, di poter trascorrere una agosto sereno, intriso per quanto ci riguarda di sano e passionale sudore calcistico finalizzato al raggiungimento di mete più rispettose del blasone di Marsala oltre che in linea con la professionalità e l'impegno da tutti noi profuso. Con i segni della mia stima ed affetto per tutti.