Serie C, Trapani Calcio: dal Parma ecco l'attaccante Golfo. Preso dal Palermo Toscano

10/08/2018 01:10:00

Calciomercato, al Trapani in prestito annuale Golfo.

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio, con la formula del prestito temporaneo, del calciatore Francesco Golfo, di proprietà del Parma.

Attaccante, classe 1994, nato a Palermo, Golfo, che già ieri si è aggregato alla squadra, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2017/18 ha giocato nella Pianese in serie D (208 presenze in 7 campionati per un totale di 50 reti; nell’ultima stagione sportiva 20 reti in 38 gare).

C'è l'ufficialità per l'approdo di Marco Toscano.

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio, con la formula del prestito temporaneo, del calciatore Marco Toscano, di proprietà del Palermo.

Nato a Erice il 7 luglio 1997, Toscano, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, nella stagione 2016/2017 e nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Siracusa in serie C, totalizzando nei due campionati 35 presenze.

Ecco le prime parole di Marco Toscano da calciatore granata:

“Un trapanese che veste la maglia del Trapani? Un’emozione unica, bisogna provarlo per capire cosa vuol dire. Sono già stato a Trapani lo scorso anno da avversario e già in quell’occasione c’era tanta gente che conosco che è venuta a vedermi. Cosa dico ai tifosi del Trapani? Che assicuro il massimo impegno per questa squadra e per questa maglia. Speriamo di fare un campionato bellissimo, sia per la piazza che lo merita, sia per la Società, che ha vissuto momenti difficili. Noi sicuramente ce la metteremo tutta. Il campionato di serie C ed il nostro girone è molto tosto, duro, siamo consapevoli che bisogna impegnarsi al massimo dalla prima all’ultima partita. Le mie caratteristiche come calciatore: sono un centrocampista, mi adatto a tutti i ruoli del centrocampo, ma prediligo giocare davanti la difesa”

Andrea Dini prossimo al trasferimento al Trapani?.

Un'indiscrezione giunta da fonti attendibili vuole il portiere Andrea Dini, classe 96, in grande evidenzia due campionati fa al San Marino in D, pronto a firmare per i granata. L'estremo difensore di proprietà del Parma si trasferirebbe a Trapani in prestito.