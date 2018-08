“Petrosino Estate 2018”: nel weekend spazio alla danza e al teatro

10/08/2018 14:06:00

Proseguono a pieno ritmo gli appuntamenti di “Petrosino Estate 2018, il cartellone di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone.

Domani sera (sabato 11 agosto), a partire dalle ore 21, in piazza Biscione sarà protagonista la danza moderna, con il saggio di fine anno del centro studio di Rossana Valenti. Domenica (12 agosto), invece, alle ore 21 sul palco allestito in piazza Biscione la compagnia teatrale “Sipario” porterà in scena la commedia intitolata “Ti Cantu un Cuntu”.



Lunedì sera (13 agosto) l’estate petrosilena continuerà all’insegna della gastronomia e della musica. Dopo il successo degli anni passati, a partire dalle ore 21, sempre in piazza Biscione è in programma la “V Sagra della Sfincia e VI Notte folk”, organizzata dall’associazione culturale “Gruppo Folkloristico Torre Sibiliana”. Una serata all’insegna della musica popolare siciliana, con i tradizionali canti e balli dell’Isola, e della degustazione del dolce tipico siciliano.



Intanto, stasera alle ore 19, presso l’impianto sportivo Baggianotto si svolgeranno le ultime due finali e la premiazione del torneo amatoriale di tennis organizzato dalla “Asd Max Sporteam”.