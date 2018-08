Marsala Calcio: penultimo impegno di precampionato, a breve si farÃ  sul serio con la Coppa

11/08/2018 14:12:00

In una fascia oraria totalmente estranea al gioco del calcio (inizio alle ore 09:00), si è svolto questa mattina l'allenamento congiunto fra Marsala Calcio e Salemi Calcio, compagine allenata dal tecnico marsalese Antonio Putaggio in preparazione del campionato di Promozione Sicilia. Mister Ignazio Chianetta, coadiuvato come al solito da mister Nicola Sciacca e mister Vincenzo Giannusa, ha avuto modo ancora una volta di mettere minutaggio nei serbatoi dei suoi, continuando a insistere sull'ormai solito 4-3-3. La sgambatura da tre tempi di 30' è andata appannaggio degli azzurri, che hanno chiuso sul 2-0 con una stupenda rete di Manfrè nel 2° tempo (per il centravanti azzurro terzo gol in tre uscite pre-campionato) e definitivo arrotondamento di Parisi nel 3° tempo (secondo gol consecutivo in pre-campionato). Il gruppo nel pomeriggio ha potuto godere di mezza giornata libera e si ritroverà domani (domenica) al “Mariano Di Dia” per una doppia seduta, mattutina e pomeridiana. Lunedì 13 agosto 2018, infine, la troupe azzurra si muoverà alla volta di Castellammare Del Golfo (Tp), dove alle 17:00 avrà un allenamento congiunto con il Castellammare Calcio '94, squadra ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza.

Poi, invece, si farà sul serio: la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il regolamento, il calendario e gli accoppiamenti relativi alla Coppa Italia di Serie D 2018/2019, con il Marsala che domenica 19 agosto 2018 (orario da definire) sarà impegnato a San Cataldo (Cl) nel Turno Preliminare in gara unica contro la Sancataldese. La squadra che uscirà vincitrice dal confronto Sancataldese-Marsala, affronterà poi l'Acireale in trasferta domenica 26 agosto per il Primo Turno.